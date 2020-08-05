Suudi derbisi zararı azalttı

Maicon’un satışından 13 milyon TL zarar eden G.Saray, Al Nasr’ın Al Hilal maçı nedeniyle teklif yükseltmesiyle 9 milyon TL’lik bir zararın daha eşiğinden döndü
Giriş Tarihi: 5.8.2020ABONE OL
Galatasaray'da Maicon'un Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'a satılışının perde arkasında ilginç detaylar var. Al Nasr, ilk etapta sarı-kırmızılıkulüple 3 milyon Euro'ya (24.5 milyon TL) elsıkıştı. Daha sonra TFF'nin yabancı kuralını açıklamasını koz olarak kullanan Maicon, imza parasıalabilmek için G.Saray'ı köşeye sıkıştırdı. Suudi kulübü de teklifini 300 bin Euro'ya (2.5 milyon TL) indirdi. Ancak Aslan rest çekince, bugün oynanacak Al Hilal maçı yaklaştığı için teklif 1 milyon 430 bin Euro'ya (11.5 milyon TL) yükseltildi. Bu transferden 13 milyon TL zarar eden Cimbom, derbi olmasa 9 milyon TL daha kaybedecekti.