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Galatasaray transferini 'a bildirdi! İşte maaşı...

Galatasaray transferini 'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya sezonunda 4 milyon TL sabit ücreti ödeyecek.

Giriş Tarihi: 6.8.2020 19:11 Son Güncelleme: 6.8.2020 19:29 ABONE OL
Galatasaray Arda Turan transferini KAP'a bildirdi! İşte maaşı...

Galatasaray, Arda Turan'ı kadrosuna kattığını KAP'A bildirdi.

Galatasaray Arda Turan'ı böyle duyurdu!

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Galatasaray Arda Turan transferini KAP'a bildirdi! İşte maaşı...
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