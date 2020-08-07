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'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'da, 'in listesine göre hareket ediliyor. Ancak tecrübeli teknik adam daha önce alınması yönünde rapor sunduğu üç ismi veto etti. İşte aralarında Fenerbahçeli yıldızın da bulunduğu o isimler ve nedenleri...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:12 Son Güncelleme: 7.8.2020 09:21 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

, geride bıraktığımız sezon yarıştığı üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Aslan, bu başarısızlığı arkasında bırakıp tamamen yeni sezona kilitlendi.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

'nin açıkladığı harcama limiti ve gelecek sezon uygulamaya geçecek olan yabancı kuralına uygun hareket etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, transferleri de buna göre yapıyor.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

Daha önce , Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşan Aslan, ilk olarak kendi altyapısından çıkan Arda Turan'ın transferini duyurdu.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

'da 'in yönetimle yaptığı görüşmeler sonrasında ise 3 isme izin çıkmadı.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

'in daha önce üç oyuncuya da sıcak baktığı ancak yönetim ile yaptığı görüşmeler sonrasında transferlerin rafa kaldırıldığı öğrenildi.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

AHMET ÇALIK'A TAKILDI

Yabancı sınırının geçen sezon olduğu gibi devam edecek olması nedeniyle 'da 'nın transferi suya düştü.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

Daha önce yabancı sınırı geleceği için Çalık'ı isteyen takımların devreden çıkması yüzünden, takımdan ayrılma ihtimali ortadan kalktı.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

Terim de bu yüzden hem Çalık'ı hem de Semih'i rotasyonda tutmamak için Semih'in transferini veto etti.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

CANER ERKİN'E VETO!

'yle anlaşan 'den de menajerinin tutumundan dolayı vazgeçildiği ifade edildi.

Galatasaray'da son dakika: Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni

'da son veto ise yine eski futbolcusu Emre Çolak için çıktı. (Fotomaç)

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Fatih Terim'den Fenerbahçeli yıldıza veto! İşte nedeni
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