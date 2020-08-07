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Fenerbahçeli eski yıldız Robin Persie antrenör oldu!

Bir dönem forması terleten Robin Persie, 'da yardımcı antrenörlük yapacak. Hollandalı yıldız, 'ın yardımcılığını yapacak.

AA
Giriş Tarihi: 7.8.2020 16:27 ABONE OL
Fenerbahçeli eski yıldız Robin van Persie antrenör oldu!

Robin van Persie, kariyerine Feyenoord'da yardımcı antrenör olarak devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019 yılında futbolu bırakan 37 yaşındaki eski futbolcunun teknik direktör Dick Advocaat'ın yardımcılığını üstleneceği belirtildi.

Takımla ilk idmanına bugün çıkan Van Persie, "Bu resmi bir pozisyon değil ve kendime bir unvan vermekte zorlanıyorum. Günler geçtikçe görevim netleşecek. Takımla hangi konularda ilgilenmekten hoşlanacağımı keşfederek bunlara yoğunlaşacağım. Teknik ekibe de yardımcı olacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 2015-18 sezonlarında forma giyen Robin van Persie, sarı-lacivertlilerde Advocaat yönetiminde futbolcu olarak görev almıştı. Hollandalı eski santrafor, 72 yaşındaki tecrübeli teknik adamla bu kez teknik kadroda beraber çalışacak.

Futbol kariyerinde Arsenal ve Manchester United gibi İngiltere'nin önemli takımlarında görev alan Van Persie, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından altyapısından yetiştiği Feyenoord'da 2018-19 sezonunda forma giyerek futbol kariyerini noktalamıştı.

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Fenerbahçeli eski yıldız Robin van Persie antrenör oldu!
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