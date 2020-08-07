Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımın maliyetini düşürmek isteyen Aslan'da gözden çıkartılan isimlerin başında Belhanda da geliyordu.
23 Şubat'ta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında oyundan atılan ve yönetim tarafından 150 bin Euro para cezası yiyen Younes Belhanda, sarı-kırmızılı kulübe rest çekti.
Skorer'de yer alan habere göre; Galatasaray'da Younes Belhanda krizi giderek tırmanıyor. Cim-Bom gözden çıkardığı Faslı futbolcuya 23 Şubat'ta Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin Euro ceza kesti ve faturayı lig biter bitmez futbolcuya gönderdi.
Belhanda ise kulübün bu adımına "6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.
1 sene daha sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu yönetimin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, reste restle yanıt verdi.
Yıldız futbolcu "Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız" diye de ekledi. Ceza yoluyla kendisinin yola getirilmek istendiğini savunan Belhanda, görüşme halinde olduğu kulüplere "Biraz bekleyin. Bu işi çözmeden ayrılmayacağım" dedi.
Yıllık maliyeti bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro olan Belhanda'dan 4-5 milyon Euro bonservis bekleyen sarı-kırmızılılar bu sayede yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor.
BELHANDA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 103 resmi maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 23 de asist yaptı.