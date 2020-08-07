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'da son dakika: 'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar ile takımdan gönderilmek istenen arasında ipler gerildi. Yönetim, yıldız futbolcuya flaş bir ceza verdi. Faslı isimden ise yanıt gecikmedi. İşte Galatasaray'da yaşananlar...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 09:59 Son Güncelleme: 7.8.2020 10:00 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren 'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Takımın maliyetini düşürmek isteyen Aslan'da gözden çıkartılan isimlerin başında da geliyordu.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

Falcao, Feghouli ve Muslera ile birlikte takımın ve 'in en fazla kazanan futbolcusu konumunda olan ile ilgili istenmeyen bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

'ta oynanan karşılaşmasında oyundan atılan ve yönetim tarafından 150 bin Euro para cezası yiyen Younes , sarı-kırmızılı kulübe rest çekti.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

Skorer'de yer alan habere göre; 'da Younes krizi giderek tırmanıyor. Cim-Bom gözden çıkardığı Faslı futbolcuya 'ta derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 150 bin Euro ceza kesti ve faturayı lig biter bitmez futbolcuya gönderdi.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

ise kulübün bu adımına "6 ay sonra ceza mı verilir? Beni göndermek için yıldırmaya mı çalışıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

1 sene daha sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu yönetimin kendisine mobbing uyguladığını iddia ederek, reste restle yanıt verdi.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

Yıldız futbolcu "Bir yere gitmem ya da beni serbest bırakırsınız" diye de ekledi. Ceza yoluyla kendisinin yola getirilmek istendiğini savunan , görüşme halinde olduğu kulüplere "Biraz bekleyin. Bu işi çözmeden ayrılmayacağım" dedi.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

Yıllık maliyeti bonuslar hariç 3 milyon 350 bin Euro olan 'dan 4-5 milyon Euro bonservis bekleyen sarı-kırmızılılar bu sayede yeni transferler için kaynak yaratmak istiyor.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi

BELHANDA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

'a 2017 yazında olan Younes , sarı kırmızılı formayla 103 resmi maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 23 de asist yaptı.

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Galatasaray'da son dakika: Belhanda'ya şok ceza! Yanıt gecikmedi
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