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Muriqi için teklif arttırdı!

Transferde yaşanan son dakika gelişmesinde 'lu yetkililerin transferi için 'da oldukları öğrenilmişti. İlk etapta bonuslarla beraber 18 milyon 'luk teklif yapan Lazio, bu öneri reddedilince yeni bir teklif sundu.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 11:18 ABONE OL
Lazio Muriqi için teklif arttırdı!

İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi için yaptığı teklifi yeniledi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; daha önce Fenerbahçe'ye 15 milyon Euro + 3 milyon Euro bonuslarla öneren Lazio, bonussuz teklifini 18 milyon Euro'ya çıkardı.

Fenerbahçe ise 15+3 cevabına karşılık olarak 25 milyon Euro bonservis istediğini iletmişti.

Lazio'nun bu ısrarında Muriqi'nin 26 yaşında olması, tekrar satılabilir olması ve tecrübesinin yüksek olmasının etkili olduğu gösterildi.

YÜZDE 15'İ RİZESPOR'A
Vedat Muriqi'nin satılması durumunda bonservisinin yüzde 15'i ise eski takımı Çaykur Rizespor'a gidecek.

17 GOL 7 ASİST
Bu sezon Fenerbahçe'de 36 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu 17 gol atıp 7 asist yaptı. Süper Lig'de ise 32 maçta 15 gol ve 6 asistle oynadı.

Transferin kısa süre içerisinde sonuçlanması bekleniyor... (Fotomaç)

Son Dakika Transfer Haberi | Lazio'dan Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi için yeni teklif! - Spor Haberi

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Lazio Muriqi için teklif arttırdı!
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