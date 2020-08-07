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çeyrek finalde! 2-1 Lyon | MAÇ SONUCU

son 16 turunda , sahasında temsilcisi ’u 2-1’lik skorla mağlup etmesine rağmen, ilk maçı kazanan Lyon, deplasman golü kuralıyla Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselen taraf oldu.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 23:58 Son Güncelleme: 8.8.2020 00:16 ABONE OL
Lyon çeyrek finalde! Juventus 2-1 Lyon | MAÇ SONUCU
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Juventus ile Lyon karşı karşıya geldi. Mücadelede 90 dakika Juventus'un 2-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Torino ekibi kazanmasına rağmen, ilk maçı 1-0 kaybetmesi sonucu Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Mücadelede ilk golü bulan taraf Lyon oldu. Fransa ekibi, 12. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle öne geçti. Juventus ise Depay'a43 ve 60. dakikalarda Cristiano Ronaldo ile cevap verdi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen Juventus geçtiğimiz sezon çeyrek fianlde Ajax'a elenerek büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Torino ekibi bu sezon ise turnuvaya son 16 turunda veda etti. Lyon, çeyrek finalde İngiliz ekibi Manchester City ile karşılaşacak.

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Lyon çeyrek finalde! Juventus 2-1 Lyon | MAÇ SONUCU
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