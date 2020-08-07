Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Prosinecki'den Mensah ve Galatasaray itirafı!

Prosinecki'den Mensah ve itirafı!

'da gösterdiği performansla dev kulüplerin ilgisini çeken için açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezonki teknik direktörü Prosinecki, en doğru adresin olacağını belirtti.

Giriş Tarihi: 7.8.2020 11:02 ABONE OL
Prosinecki'den Mensah ve Galatasaray itirafı!

Geride kalan sezon Hes Kablo Kayserispor'da görev yapan teknik direktör Robert Prosinecki, ismi İstanbul takımları ile anılan Bernard Mensah'a en uygun takımın Galatasaray olacağı kanısında.

Yeni sezonda Kayserispor'daki görevine devam etmeyecek olan Prosinecki, yüksek maliyetinden ötürü Kayserispor kulübünün satmayı düşündüğü Ganalı futbolcu Bernard Mensah ile ilgili olarak "Çok akıllı ve kaliteli bir futbolcu. Kendisini isteyen bir çok takım var. Mensah Türkiye'de en çok Galatasaray takımında kendini gösterebilir ve orada faydalı olabilir diye düşünüyorum. Mensah Avrupa'dan bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları 7 Ağustos 2020! 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet, tam ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında açıklama geldi!
Dün gece MasterChef’te kim kazandı, hangi yarışmacı üst tura çıktı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu?
Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’a tam destek
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler listesi raflardaki yerini aldı! BİM aktüel kataloğunda bu hafta neler var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Prosinecki'den Mensah ve Galatasaray itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA