Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

çalışmalarını sürdüren 'ta, 'ın yerine bir golcü aranıyor. Menajerler siyah-beyazlılara 'yı önerse de 'ın isteği başka oldu. Erdal Torunoğlulları ise bu transfer için 'zaman kaybı' yorumunu yaptı. İşte detaylar ve o isim...

Giriş Tarihi: 7.8.2020 08:26 Son Güncelleme: 7.8.2020 08:28 ABONE OL
Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

'ta gelecek sezon için çalışmaları devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan siyah-beyazlılar, adımlarını buna göre atacak.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

'nin harcama limitlerine göre de hareket etmesi gereken 'ta transferde, kiralama yöntemine ya da bonservisi elinde olan isimlere gidilecek.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

'ın Lille'e gitmesinin ardından kaliteli bir forvet almak için çalışan siyah-beyazlıların gündemine yeni bir isim daha eklendi.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

Fransız menajer Adrien Durand, 'a ilk olarak bonservisi elinde olan 'yı önerdi.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

Durand; siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'na oyuncunun 32 yaşında olduğunu ve 'de o tarzdaki (Cisse, Adebayor, Eto'o) forvetlerin her zaman iş yaptığını anlattı.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

92 DAKİKADA 1 GOL ATIYOR

Menajer Durand'la görüşen Erdal Torunoğulları konuyu 'ın kardeşi 'a ve yönetime iletti.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

'ın cevabı ise "Aynı menajerin oyuncusu Jean-Pierre Nsame bizim listemizde yer alıyor. Onun içinde bir görüşür müsünüz?" oldu.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

Sezonu 44 maçta 39 gol ve 6 asistle kapatan ve her 92 dakika da bir gol atan Kamerunlu golcünün 'a gelme ihtimalinin olmadığını düşünen Torunoğulları ise "Vakit kaybı olmaz mı?" dedi.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

JEAN-PIERRE NSAME MANTIKLI BİR ADAY

Gürsoy ise "Oyuncu 27 yaşında. Yıllarca Fransa'da sıradan takımlarda oynadı ve beklediği çıkışı yapamadı. İyi bir golcü. Biz araştırıyoruz. Şimdiye kadar sadece Rangers'ın talip olduğuna dair bilgiler var. Bizim de birini tercihimiz değil. Ancak kulübün mali yapısını düşününce mantıklı bir aday olabilir" dedi.

Beşiktaş'ta son dakika: Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

Ayrıca 'de 400 bin euro'ya oynayan Kamerunlu oyuncuyu 1 milyon euro'dan az bir rakama da ikna edebileceklerini ifade etti. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Gupse Özay ile Barış Arduç plajda aşk tazeledi! Gupse eşi Barış’ı öpmeye doyamadı!
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 6 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Son dakika... Survivor Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'dan müjdeli haber geldi! "Hazır olun" mesajı...
Sokağa çıkma yasağı genelgesi hakkında son dakika açıklaması geldi! Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?
Uzman isim Borsa İstanbul'u değerlendirdi: O hisselerde ciddi fırsat var!
Selena’nın yıldızı Serkan Şenalp ile Esengül Yılmaz düğün yaptı! Ünlü oyuncu nikahta adını şaşırmıştı…
Dün gece MasterChef’te kim kazandı, hangi yarışmacı üst tura çıktı? 2020 MasterChef Türkiye 4. ana kadro yarışmacısı kim oldu?
Kapalıçarşı Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel rakamlar! 7 Ağustos 2020 güncel Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
2020 Ağustos ayı sıfır KM otomobil fiyatları belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor! İşte en güncel liste fiyatları
Galatasaray'a yeni transferi Falcao getirecek!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA