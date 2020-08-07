Sergen Yalçın ve yönetim karşı karşıya geldi! O isim için...

JEAN-PIERRE NSAME MANTIKLI BİR ADAY

Gürsoy ise "Oyuncu 27 yaşında. Yıllarca Fransa'da sıradan takımlarda oynadı ve beklediği çıkışı yapamadı. İyi bir golcü. Biz araştırıyoruz. Şimdiye kadar sadece Rangers'ın talip olduğuna dair bilgiler var. Bizim de birini tercihimiz değil. Ancak kulübün mali yapısını düşününce mantıklı bir aday olabilir" dedi.