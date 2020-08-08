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Real evine döndü M.City devam etti

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Real evine döndü M.City devam etti
Şampıyonlar Ligi'nde son 16 turunda perde dün açıldı. Gecenin randevusunda Manchester City, 2-1'in rövanşında sahasında Real Madrid'i yine aynı skorla 2-1 yenerek çeyrek final vizesini aldı. İngiliz ekibinin gollerini Sterling ve Gabriel Jesus kaydetti. Benzema'nın sayısı Zidane'ın öğrencilerine yetmedi. Diğer maçta ise Juventus, Lyon'u Ronaldo'nun iki golüyle 2-1 mağlup etmesine rağmen ilk maçı 1-0 kaybettiği için evine döndü. Çeyrek finali kapan Fransız ekibi Lyon, Manchester City'nin rakibi oldu.

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Real evine döndü M.City devam etti
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