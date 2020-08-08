Real evine döndü M.City devam etti

Şampıyonlar Ligi'nde son 16 turunda perde dün açıldı. Gecenin randevusunda Manchester City, 2-1'in rövanşında sahasındaReal Madrid'i yine aynı skorla 2-1 yenerekçeyrek final vizesini aldı. İngiliz ekibinin gollerini Sterling ve Gabriel Jesus kaydetti. Benzema'nın sayısı Zidane'ın öğrencilerine yetmedi. Diğer maçta ise Juventus, Lyon'u Ronaldo'nun iki golüyle 2-1 mağlup etmesine rağmen ilk maçı 1-0 kaybettiği için evine döndü. Çeyrek finali kapan Fransız ekibiLyon, Manchester City'nin rakibi oldu.