Beşiktaş'a 20'lik forvet! Rakip Lille...

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu kez bir genç yeteneğe kancayı attı.

Arap medyasında konu ile ilgili yer alan habere göre Mazembe'de forma giyen genç golcü Muleka, Al Ahly'e çok yakın olmasına rağmen fikir değiştirebilir.

BEŞİKTAŞ VE LILLE...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Muleka'yı daha önce Mouscron da istiyordu ancak Lille ve Beşiktaşlı scoutlar da oyuncuya onay verince transfer süreci Al Ahly için zora girdi.

Jackson Muleka bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 14 gol 4 asistle oynadı.





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