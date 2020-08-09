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'a 20'lik forvet! Rakip Lille...

Son dakika transfer haberleri... Geleceğe yatırım adına transfer yapmak isteyen Beşiktaş, 20 yaşındaki Kongolu forvet Jackson Muleka'yı gündemine aldı. Siyah beyazlıların bu transferdeki rakibi ise Fransız ekibi Lille. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.8.2020 20:13 ABONE OL
Beşiktaş'a 20'lik forvet! Rakip Lille...

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bu kez bir genç yeteneğe kancayı attı.

Arap medyasında konu ile ilgili yer alan habere göre Mazembe'de forma giyen genç golcü Muleka, Al Ahly'e çok yakın olmasına rağmen fikir değiştirebilir.

BEŞİKTAŞ VE LILLE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Muleka'yı daha önce Mouscron da istiyordu ancak Lille ve Beşiktaşlı scoutlar da oyuncuya onay verince transfer süreci Al Ahly için zora girdi.

Jackson Muleka bu sezon toplamda 31 müsabakada rol alırken 14 gol 4 asistle oynadı.


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Beşiktaş'a 20'lik forvet! Rakip Lille...
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