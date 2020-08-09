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Beşiktaşlılar, "Bırakmam Seni" dedi

'ın "BırakmamSeni" kampanyasına destek amacıyla düzenlenen "ÖdülSenin" gecesinde 68 milyon lira bağış yapıldığı ve 128 bin atıldığı açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 01:13 Son Güncelleme: 10.8.2020 01:19 ABONE OL
Beşiktaşlılar, Bırakmam Seni dedi

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) ile Beşiktaş Kulübü'nün organize ettiği, Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün sunduğu ve Kanal D ekranlarından canlı yayınlanan gecede, saat 00.40 itibarıyla 68 milyon TL nakit bağış ve 128 bin adet (2 milyon 560 bin TL) SMS bağışı ile toplamda 60 milyon TL'yi aşan bağış yapıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Ahmet Nur Çebi, "Bu gece bizim için farklı ve önemli. Bize burada destek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz bugüne kadar Beşiktaş'ın zor günlerini taşımaya karar verdik. Hep beraber olmalıyız. Bu taşın altına hepimiz elimizi koymalıyız. İmkanı olanlar ellerini gevşetsinler bu akşam." dedi.

Ahmet Nur Çebi, "Tüm Beşiktaşlılar'dan ve özellikle iş insanlarından, biraz imkanı fazla olan insanlar Beşiktaş'ın bu süreci rahat geçirebileceği bir ortam yaratmalarını istiyorum. 300 bine yakın SMS atıldı." ifadelerini kullandı.

"RAHMİ KOÇ, 10 MİLYON TL KATKI VERDİ"

Rahmi Koç'un bağışını duyuran Ahmet Nur Çebi, "Camiamızın ağabeyi dediğimiz yaşça çok büyük olan, Beşiktaş'a her zor gününde destek olmuş Sayın Rahmi Koç'un 10 milyon TL katkı vererek başlayacağını duyuyorum." açıklamasını yaptı.

"YÖNETİMDEN 5, BENDEN 5 MİLYON TL"

Beşiktaş Başkanı, "Yönetim kurulum 5 milyon TL bağışta bulunuyor. Ben de Beşiktaş Başkanı olarak 5 milyon TL bağışta bulunuyorum." dedi.

NEVZAT AYDIN'DAN 200 BİN TL

Trabzonspor Eski Yöneticisi Nevzat Aydın, Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına 200 bin TL bağışladı.

SÜLEYMAN SEBA UNUTULMADI

Şarkıcı Hakan Altun, Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın çok sevdiği şarkılardan biri olarak bilinen Eski Dostlar adlı şarkıyı seslendirdi. Seba isminin geçmesiyle beraber birçok kişi alkışları duyuruldu.

NECİP UYSAL: BİZ DE GEREKENİ YAPTIK

Necip Uysal, "Ben 17 senedir bu kulüpteyim. İyi zamanlar da gördüm, kötü zamanlar da. Taraftarlarımız iyi günde de, kötü günde de arkamızdaydı. Biz de gerekeni yaptık." dedi.

BAŞKANIN KARDEŞİNDEN 1 MİLYON 903 BİN TL

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kardeşi Arzu Çebi, 1 milyon 903 bin TL bağışta bulunduğunu duyurdu.

BAŞKANIN EŞİNDEN, KADIN FUTBOL TAKIMINA DESTEK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, canlı yayına bağlanarak, "Kadın futbol takımımız için 500 bin TL bağış yapıyorum." açıklamasını yaptı.

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