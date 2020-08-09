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'nde heyecanı başlıyor

'nde heyecanı yaşanacak. Pazartesi ve salı günü oynanacak mücadelelerin ardından yarı finale çıkan ekipler belli olacak. Karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

AA
Giriş Tarihi: 9.8.2020 15:47 ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, çeyrek final heyecanı yaşanacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları, tek maç eleme usulüne göre Almanya'da oynanacak.

Çeyrek final maçlarının programı şöyle:

10 Ağustos Pazartesi

22.00 Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)

11 Ağustos Salı

22.00 Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
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