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Aslan'a Polonyalı Jakub

Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle dikkat çeken 21 yaşındaki ’i takibe alan sarı-kırmızılılar, ’a teklif yaptı

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Aslan'a Polonyalı Jakub
Polonya basınındaki manşetleri dün Galatasaray süsledi. Sarı-kırmızılı kulübün Lech Poznan'ın sol açığı Kamil Jozwiak için 2 milyon Euro'luk teklif yaptığı gündemi meşgul etti. Ancak SABAH, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Polonyalı oyuncunun Kamil Jozwiak değil Jakub Moder olduğu bilgisine ulaştı. İşte detaylar:

ARAŞTIRMA EKİBİ BULDU, ÖNERDİ
Galatasaray, orta sahasında yeni sezonda köklü değişikliğe hazırlanıyor. Selçuk İnan futbolu bıraktı, Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmeleri sona erdi, Belhanda kadroda düşünülmüyor. Stoperde başarıyla tutan Marcao gibi orta sahaya da scout transferi planlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Polonya'da buldu. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol-5 asiste imza atan Jakub Moder için girişimler başladı.

ASLAN'IN TEKLIFİ 2 MILYON EURO
21 yaşındaki oyuncu, 6- 8-10 numara pozisyonlarında görev yapıyor ve iki ayağını da kullanıyor. Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder'in transferini G.Saray, 2 milyon Euro'ya bitirmeye çalışıyor. Polonya U-21 Milli Takımı'nda da görev yapan orta saha oyuncusu ülkesinde geleceğin yıldızı olarak gösteriliyor.

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Aslan'a Polonyalı Jakub
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