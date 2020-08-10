Galatasaray'da yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

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'da yeni transferi 'dan!

Önümüzdeki sezon için kadrounu baştan sona yenilemeyi hedefleyen 'da da gözden çıkartıldı. Aslan maliyeti yüksek olan Faslı yıldızı göndermek isterken, yerine iki aday belirledi. Bu isimlerden ilki olurken ikinci isim oldukça şaşırtacak cinsten. Galatasaray'da bu transferi ise bitirecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.8.2020 08:23 Son Güncelleme: 10.8.2020 08:26 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

'da tüm planlar Younes 'nın takımdan ayrılması üzerine yapılmaya başladı. Son dönemde kulüp ve oyuncu cephesinden gelen haberler de bu duruma işaret ediyor.

Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

Faslı oyuncu kendisine kulüp ararken sarı-kırmızılı ekip de adaylarını belirlemeye başladı.

Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

Bunlardan birisi ile sözleşmesi sona eren ...

Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

Bonservisi elinde olması nedeniyle birçok kulübün Alman futbolcu ile ilgilenmesi 'ın işini zorlaştırıyor.

Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

Cimbom'un bu nedenle Sampdoria'dan i de listesine aldığı belirtiliyor...

Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

CAGLIARI DE PEŞİNE DÜŞTÜ

Son olarak Corriere Dello Sport, Cagliari'nin yeni teknik direktörü Di Francesco'nun Sampdoria'dan i istediğini yazdı.

Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

Gazetenin iddiasına göre Torino'nun da takip ettiği ayrıca BAE ve 'dan da bazı takımların teklif götürdüğü 29 yaşındaki için 'ın büyük bir ilgisi var.

Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

Ramirez de vatandaşı Fernando 'nın forma giydiği 'ın yapacağı muhtemel bir teklife sıcak bakıyor.

Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

Sampdoria ve menajeriyle görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. in bir yıl daha anlaşması bulunuyor ve , oyuncunun mutlaka alınmasını istiyor.

Galatasaray'da son dakika: Yeni 10 numara transferi Muslera'dan!

GEMİLERİ YAKTI

Southampton'ın, 2012'nin Ağustos ayında 15.2 milyon euro karşılığında 'nın Bologna ekibinden ettiği Ramirez'in menajeri Pablo Betancourt, Mauricio Pochettino ile pek anlaşamayan ve fazla şans bulamayan futbolcusunun, teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi. (Fotomaç)

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Galatasaray'da yeni 10 numara transferi Muslera'dan!
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