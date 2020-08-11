Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Belhanda'dan şoke eden talep! Yönetim ve Fatih Terim...

'dan şoke eden talep! Yönetim ve ...

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yaratan , gelecek sezon için kadrosunu baştan sona yenileyecek. Aslan, özellikle Feghouli, , Babel ve Falcao gibi isimlerle yolları ayırıp maliyeti yarı yarıya düşürmek istiyordu. Ancak Belhanda'dan yönetimi ve 'i şoke eden bir talep geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:58 Son Güncelleme: 11.8.2020 10:59 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan şoke eden talep!

Kadrosunu beş transferle güçlendiren yönetimi, bundan böyle gönderilecek futbolcular üzerine yoğunlaşacak.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan şoke eden talep!

'Gidecekler' listesinin ilk iki sırasında ise, üç yıldır sarı kırmızılı formayı giyen ve bu süreçte iki kez şampiyonluk kupası kaldıran Younes ile Sofiane Feghouli geliyor.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan şoke eden talep!

BELHANDA ŞOKE ETTİ!

yönetiminin bu hesabına karşılık ve Feghouli'nin ayrılıkları hiçte kolay olmayacak gibi görünüyor.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan şoke eden talep!

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan ve Arap kulüplerinin listesinde yer alan , "Burada mutluyum, buradan sadece bonservisimin bedava verilmesi şartıyla giderim" diyor.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan şoke eden talep!

Sarı kırmızılılar ise, yılda 3 milyon 350 bin Euro garanti para alan Faslı futbolcuyu 3-4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planlıyor.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan şoke eden talep!

Feghouli'nin gözden çıkarılma nedeni ise ise pandemi dönemindeki alacakları için haziran ayında kulübe ihtarname çekmesi ve takımın şampiyonluk yarışından kopmasına neden olan maçında gördüğü kırmızı kart.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan şoke eden talep!

Cezayirli yıldız eğer gönderilirse , 7.7 milyon Euro gibi yüksek bir maliyetten kurtulacak.

Galatasaray'da son dakika: Belhanda'dan şoke eden talep!

Eğer hem Feghouli hem 'nın ikisi birden elden çıkarılırsa, vergiler hariç 11 milyon Euro tasarruf edilmiş olacak. (Hürriyet)

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Ziya Selçuk'tan SON DAKİKA açıklaması geldi! MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? İlkokul ve liseler açılacak mı?
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisiyle aşk pozuna eski eşi Duygu Kumarki'den sert sözler! İsmail Hacıoğlu'nun boşandığı eşi Duygu Kumarki "Arsız güçlü olunca…"
SON DAKİKA - Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 10 Ağustos 2020 cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI bilgileri gelmeye başladı! 11 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Bursa’da skandal düğün! Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 Ağustos Kapalıçarşı gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 10 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!
Şarkıcı Petek Dinçöz ikinci kez anne oluyor! Hamile Petek Dinçöz'ün bebeğinin cinsiyeti de belli...
Ekranların sevilen yemek yarışması Masterchef'te dün akşam kim kazandı? 10 Ağustos Masterchef birincisi kim oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Belhanda'dan şoke eden talep! Yönetim ve Fatih Terim...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA