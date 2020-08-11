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‘Epey kaybımız var zor bir kura çektik!’

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
‘Epey kaybımız var zor bir kura çektik!’
Teknik direktör Sergen Yalçın, idmandan önce kısa bir değerlendirme yaptı. Tatili uzun tutmadıklarını belirten Yalçın, "Epey bir oyuncu kaybettik. Kiradan gelen oyuncularımız var. Larin geldi, Mirin ve Oğuzhan var. Bu kadroyla başlıyoruz ama katılacak oyuncular olacak. Transferle ilgili net bir şey yok" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, PAOK eşleşmesi ile ilgili ise "Zor bir kura çektik. Daha iyi rakipler çıkabilirdi. Tek maç olması da işi farklı yerlere götürüyor. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz" yorumunu yaptı.

YÜCEL'DEN 2 MİLYON TL
FIKRET Orman'ın ekibinde yer alan ve Beşiktaş'ın son seçiminde Serdar Adalı'nın listesinden seçime girerek Ahmet Nur Çebi'nin karşısında yarışan Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek oldu. Yücel'in, telefonla bağlandığı canlı yayında bağış yaparken söylediği "Sen ben yok Beşiktaş var" sözleri büyük alkış aldı. Yücel, 1 milyon 903 bin TL bağışladı.. Forma da satın alan Yücel rakamı 2 milyon TL'ye tamamladı..

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‘Epey kaybımız var zor bir kura çektik!’
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