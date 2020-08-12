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'dan flaş sözleri! "..."

döneminin başlamasıyla beraber , ile sözleşmesi sona eren 'ı kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz günlerde toplantısına bu transferin damga vurduğu öğrenildi. İşte Trabzonspor Başkanı 'nun Filip Novak ve Fenerbahçe sözleri...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 10:28 Son Güncelleme: 12.8.2020 10:30 ABONE OL
Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Filip Novak sözleri! Fenerbahçe...

oldukça hararetli tartışmalara sahne olan önceki günkü toplantının ardından bugün tekrar bir araya gelecek ancak pazartesi günkü zirvenin yankıları hala sürüyor.

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Filip Novak sözleri! Fenerbahçe...

Başkanı 'un "Kredi ana paraları harcama limitinden çıkarılsın" önerisine Başkanı destek verirken Başkanı ile birlikte teklife karşı çıkan Başkanı tepkisini, "Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. O zaman biz niye yapılandırma yaptık. Siz de yapsaydınız" sözleriyle dile getirdi.

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Filip Novak sözleri! Fenerbahçe...

'SEVGİ LİMİT TANIMAZ'LA 4 TRANSFER

Ancak ekibinin başkanı Ağaoğlu'nun transferi üzerinden ezeli rakibine yüklendiği ortaya çıktı.

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Filip Novak sözleri! Fenerbahçe...

harcama limitlerine adeta nazire yaparcasına "Sevgi Limit Tanımaz, Biz Fenerbahçeyiz" sloganıyla art arda Mert Hakan Yandaş, ve transferlerini açıklarken duyurulan son isim 2.5 sezon forması giyen 'tı.

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Filip Novak sözleri! Fenerbahçe...

Bordo mavililer daha sezon tamamlanmadan, devam etmek istedikleri Çekyalı oyuncu yeni sözleşme önerirken Novak ise her girişimde sezon sonunu işaret etmişti.

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Filip Novak sözleri! Fenerbahçe...

FIRTINA'YA GÖNDERMEYLE AÇIKLANDI

, 'ın transferi için hazırlanan özel videoda 'a gönderme yaparken 'nun Vakfı'nın Riva'daki toplantısında sarı lacivertlileri ve başkan 'u şu sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı;

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Filip Novak sözleri! Fenerbahçe...

"Novak bizde 700 bin Euro'ya oynuyordu. 900 bin Euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin Euro'ya ile anlaştı.

Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Filip Novak sözleri! Fenerbahçe...

1 milyon Euro imza parası ve 1 milyon Euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak'a 3 milyon 650 bin Euro'yu nasıl veriyorsunuz" (Hürriyet)

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Ahmet Ağaoğlu'dan flaş Filip Novak sözleri! "Fenerbahçe..."
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