Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

Galatasaray, geride bıraktığımız sezon yarıştığı üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Aslan, bu başarısızlığı arkasında bırakıp tamamen yeni sezona kilitlendi.
TFF'nin açıkladığı harcama limiti ve gelecek sezon uygulamaya geçecek olan yabancı kuralına uygun hareket etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, transferleri de buna göre yapıyor.
Aslan şu ana kadar Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan transferlerini açıklarken, bu iki isim için de bonservis ödenmedi.
Daha çok bonservisi elinde olan isimlere yönelen Cimbom, transferde büyük bir bombayı daha patlatmak üzere...
PSG ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin Benfica'ya senelik 2.5 milyon euro ve 500 bin euro imza parasına 'Evet' dediği yönündeki haberler üzerine Fatih Terim harekete geçme kararı aldı.
Terim, Cavani'nin menajerinden randevu alınmasını istedi ve bizzat kendisinin görüşme yapacağını yönetime iletti.
Bunun için Şükrü Hanedar ve kaleci Muslera'nın girişimlere başladığı dile getirildi. (Fotomaç)