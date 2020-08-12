Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

PSG ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin Benfica'ya senelik 2.5 milyon euro ve 500 bin euro imza parasına 'Evet' dediği yönündeki haberler üzerine Fatih Terim harekete geçme kararı aldı.