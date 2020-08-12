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Dünya yıldızını bizzat getirecek!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , 'ın ardından 'ı da renklerine bağlamıştı. Transfer harekatına devam edecek olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör sazı eline aldı. Terim, dünya yıldızı ismi getirmek için bizzat devreye girdi. İşte yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 08:25 ABONE OL
Galatasaray'da son dakika: Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

, geride bıraktığımız sezon yarıştığı üç kulvarda da hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Aslan, bu başarısızlığı arkasında bırakıp tamamen yeni sezona kilitlendi.

Galatasaray'da son dakika: Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

'nin açıkladığı harcama limiti ve gelecek sezon uygulamaya geçecek olan yabancı kuralına uygun hareket etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, transferleri de buna göre yapıyor.

Galatasaray'da son dakika: Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

Aslan şu ana kadar ve transferlerini açıklarken, bu iki isim için de bonservis ödenmedi.

Galatasaray'da son dakika: Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

Daha çok bonservisi elinde olan isimlere yönelen Cimbom, transferde büyük bir bombayı daha patlatmak üzere...

Galatasaray'da son dakika: Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

, yüzyılın transferi için nabız yoklamaya başladı: .

Galatasaray'da son dakika: Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

ile sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan 33 yaşındaki dünyaca ünlü forvetin 'ya senelik 2.5 milyon euro ve 500 bin euro imza parasına 'Evet' dediği yönündeki haberler üzerine harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray'da son dakika: Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

Terim, Cavani'nin menajerinden randevu alınmasını istedi ve bizzat kendisinin görüşme yapacağını yönetime iletti.

Galatasaray'da son dakika: Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!

Bunun için Şükrü Hanedar ve kaleci Muslera'nın girişimlere başladığı dile getirildi. (Fotomaç)

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Dünya yıldızını bizzat Fatih Terim getirecek!
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