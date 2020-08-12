Eski Galatasaraylı açıkladı! "Mesut Özil Fenerbahçe'de..."

"GALATASARAY'DAKİ İLK SEZONU UNUTAMIYORUM"

İçerdeki Sivasspor maçında ilk golümü atmıştım. O benim için ayrı bir duyguydu. Deplasmanda kazandığımız muhteşem yine bir Sivasspor maçı var. O sezon onlarda zaten çok iyiydi. Hem Şampiyon olduk. Hem de Süper Kupa'yı kazanmıştık. Benim genç bir oyuncu olarak bunları Galatasaray'da yaşamam unutulmayacak şeyler. Ali Sami Yen'de oynadığımız maçlar unutulmazdı. O atmosfer ve taraftar bir daha zor gelir. Renklerine gönül verdiğiniz takımda futbolcu olarak bambaşka bir duygu.