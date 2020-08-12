Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eski Galatasaraylı açıkladı! "Mesut Özil Fenerbahçe'de..."

Eski Galatasaraylı açıkladı! " 'de..."

ve , hiç bu kadar yakın olmamıştı. Yıllardır sarı-lacivertli taraftarların hayallerini süsleyen Mesut Özil için, İngiliz basını da büyük bir müjde vermiş ve dünya yıldızı ismin Fenerbahçe'ye bedava geleceğini duyurmuştu. Mesut transferi ile ilgili flaş bir açıklama da Galatasaraylı eski yıldız 'ten geldi. İşte Özbek'in Fenerbahçe taraftarlarını sevindirecek o sözleri...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 09:45 Son Güncelleme: 12.8.2020 09:48 ABONE OL
Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

2007 yılında önemli kulüplerin listesindeydi o tercihini 'dan yana kulandı. İlk iki sezonda 100'ün üzerinde maça çıkarak sezonlara damga vurdu. 2007-2008 sezonunda şampiyon olan kadronun kilit isimlerinden biri oldu. Ancak Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra şanssız sakatlıklar yaşadı. O dönemde aynı zamanda Alman 'nda forma giyiyordu. Son olarak Karagümrük formasıyla şampiyonluk yaşadı. Bahsettiğimiz isim . Barış Özbek'in kariyerini, pişmanlıklarını ve planlarını konuştu.

Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

"FUTBOL OYNAMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Karagümrük'te bu sezon şampiyonluk yaşadık. Çok zor şartlarda sıkıntılarla bu şampiyonluğa ulaştık. ve ekibinin bu şampiyonlukta payı çok fazla. Ama sezon geride kaldı. Futbola devam etmek istiyorum. Fizik olarak hazır ve iyi durumda olduğumu düşünüyorum. Ancak B ve C planlarım da var. 'da antrenörlük lisansımı aldım. Sportif direktörlük eğitimi aldım. Çok değerli genç oyuncularımız var. Ülke futboluna katkı sağlayacak işler yapacağımı düşünüyorum. Ama dediğim gibi fizik olarak iyi durumda olduğumu düşünüyorum. 1 ay sonra 34 yaşına gireceğim. Bence bu yaş için geç değil. Emre Belözoğlu örneği ortada. İlk hedefim futbola devam etmek ama olmazsa diğer planlarımı devreye sokacağım.

Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ BENİ İSTEMİŞTİ"

U20 takımında oynarken , Beşiktaş ve beni istemişti. Ayrıca Bundesliga'dan takımlar beni istiyordu. Kalli Feldkamp o dönem beni Galatasaray'a gelmeye ikna etti. İyi olursam oynayacağımı söyledi. Ben de oynayacağıma inandığım için ve küçükken de Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'ı seçtim. Fenerbahçe'de o dönem bir Brezilyalı hegemonyası vardı. Zico teknik direktördü. Onlar da beni istiyordu ancak iyi ki Galatasaray'ı seçmişim.

Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

"ŞAMPİYONLUK DÖVMESİ YAPTIRDIM"

hayatımdaki en güzel yılları 'da geçirdim. İlk iki sezonda 100'ün üstünde maça çıktım ve hem şampiyon olduk hem de 'yı kazandık. O kupaları koluma dövme yaptırdım. Benim için hayal gibiydi. Bu hayallerim Galatasaray ile gerçekleşti. Dediğim gibi benim bütün ailem Galatasaraylı. Küçükken Galatasaray'ın maçlarını izleyerek büyüdük. UEFA Kupası'nı kazanan oyuncularla oynama şansı yakaladım. idmanlarda bize "Benim posterlerimle büyüdünüz" derdi. Gerçekten de öyleydi. Her çocuğun hayalidir tuttuğu takımda oynamak. Ben de bu hayalimi o dönem genç yaşta gerçekleştirdiğim için inanılmaz mutluyum.

Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

"GALATASARAY'DAKİ İLK SEZONU UNUTAMIYORUM"

İçerdeki maçında ilk golümü atmıştım. O benim için ayrı bir duyguydu. Deplasmanda kazandığımız muhteşem yine bir Sivasspor maçı var. O sezon onlarda zaten çok iyiydi. Hem Şampiyon olduk. Hem de 'yı kazanmıştık. Benim genç bir oyuncu olarak bunları 'da yaşamam unutulmayacak şeyler. 'de oynadığımız maçlar unutulmazdı. O atmosfer ve taraftar bir daha zor gelir. Renklerine gönül verdiğiniz takımda futbolcu olarak bambaşka bir duygu.

Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

"TRABZONSPOR TERCİHİM YANLIŞTI"

'da ikinci yılımdan sonra , İngiltere'den ve İtalya'dan çok iyi takımlardan teklifler aldım. Ancak itiraf etmem gerekirse tercihim yanlış oldu. Trabzonspor büyük camia ancak kariyerime Avrupa'da devam edebilirdim. Genç oyuncuydum ve Trabzon daha çok para verdiği için orayı seçtim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklardı ayrıca o yüzden gitmiştim. Keşke 'ya olsaydım daha iyi olurdu.

Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

"MESUT ODA ARKADAŞIMDI"

" benim Ümit Milli Takım'da oda arkadaşımdı. Ben Mesut'u çok severim. Arsenal'de çok fazla forma şansı bulamadı. Bana direkt biri, Mesut 'ye gelir mi diye? sorarsa; Mesut Türk gibi yaşayan ve Türkiye'yi çok seven birisi. O dönemlerde de kamplarda konuşuyorduk. O dönem hızlı davrandı ve Almanya'da iyi bir kariyer yaptı. Mesut'un şu an Türkiye'ye gelmesi zor gibi duruyor. Çok ciddi paralardan bahsediliyor."

Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

"FENERBAHÇE'YE BÜYÜK SEMPATİSİ VAR"

"Ama ben şunu net şekilde biliyorum. gerçek bir Fenerbahçeli. Bunu birebir konuşuyorduk, ve çok iyi biliyorum. Ben Galatasaraylıydım. O da Fenerbahçeli. Kamplarda bunu hep konuşuyorduk. 'ye büyük bir sempatisi var. Renklerini seviyor. Mesut'un sözleşmesi biterse, parasal yönden bir sıkıntısı yok. Eğer o formayı giymek isterse 'ye mutlaka gelecektir. Fenerbahçe taraftarı da çok ister. Ben de Mesut'u o formayla Türkiye'de görmek isterim."

Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

"ALMANYA HALA ALT YAPIYA YATIRIM YAPIYOR"

Türk futboluyla Alman futbolu arasında dağlar kadar fark var. Yıllar geçti ben hala yakından takip ediyorum. Alt yapıya yatırım yapmaya devam ediyorlar. 'den bir takımın bu maddi şartlarda Bundesliga'da mücadele etme şansı neredeyse yok. Orada bütçeniz 20 milyon Euro'raysa o kadar yapıyorsunuz. Ama bu durum Türkiye'de böyle değil. 20 milyon Euro bütçe var 40 milyon Euro'luk transfer yapılıyor. Yapılan transferler de ortada zaten.

Transferde son dakika: Eski Galatasaraylı yıldız açıkladı! Mesut Özil Fenerbahçe'de...

Eskişehirspor, ve bir çok şehir takımı borç yüzünden battı. İnsan Üzülüyor gerçekten. Alt yapıya yatırım yapmadığımız sürece başarılı olma şansımız yok. Dediğim gibi yıl 2020 olmuş hala alt yapıya yatırım yapıyor ama bizim ülkemizde bu işler lafta kalıyor. Altınordu örneği ortada. Yaptığı yatırımın karşılığını görüyorsunuz nasıl alıyor. Cengiz'i sattı, Çağlar'ı sattı. Gözümüzün önündeki güzel örneği bile görmekte zorlanıyoruz. (Fanatik)

EN ÇOK OKUNANLAR

Şarkıcı Alişan ile hamile eşi Buse Varol cinsiyet partisi yaptı! Alişan ile Buse Varol'un ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Serenay Sarıkaya sevgilisi Cem Yılmaz'ı öpmeye doyamadı! Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın teknede romantik anları...
Son dakika haberi: Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti!
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert düştü! Altın kritik sınırın altına geriledi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Tuvana Türkay'dan Selçuk Yöntem ile aşk iddialarına uzun süre sonra yanıt! Tuvana Türkay: Herkes çok namusluysa...
Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online 11 Ağustos Salı Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama BURADA!
MasterChef'te kim, hangi yarışmacı kazandı? 11 Ağustos Salı MasterChef ana kadro 10.yarışmacısı kim oldu?
Bursa’da skandal düğün! Covid’li kaynana düğüne katılanları yaktı
Zalim İstanbul’un Cemre’si Sera Kutlubey’den çarpıcı açıklamalar… Öpüşme sahneleri için bakın ne dedi!
Son dakika: Dilan Karataş'ın annesi böyle feryat etti: Kızımı babası öldürdü
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Galatasaraylı açıkladı! "Mesut Özil Fenerbahçe'de..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA