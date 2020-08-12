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Quaresma devrede! "En doğru adres "

’den takım arkadaşı Quaresma ve efsane golcü Eto’o‘ya danıştı. İkisi de aynı cevabı verdi: Hiç düşünme. En doğru adres ...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 02:33 ABONE OL
Quaresma devrede! En doğru adres Beşiktaş

Santrfor mevkine güçlü bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündem yine Balotelli. İtalyan futbolcunun menajeri ile görüşmeler aralıksız devam ederken, Balotelli de kendi adına bir takım temaslarda bulundu. Balotelli, kendisini isteyen Beşiktaş'ı Türkiye'yi iyi tanıyan iki isme sordu.

BALOTELLİ BEŞİKTAŞ'I SORDU...
Balotelli Inter'den takım arkadaşı Quaresma ile yine İtalya'da yıllarca top koşturan Samuel Eto'o ile konuştu. Her iki ismin de Balotelli'ye cevabı neredeyse kelimesi kelimesine aynı oldu.

IRKÇILIK KONUSUNDA ÇOK HASSAS
Quaresma ile Eto'o Balotelli'ye "Hiç düşünme. Senin için en doğru adres Beşiktaş'tır. Beşiktaş taraftarı ve Türk insanı en az senin kadar kadar ırkçılık konusunda hassastır" ifadelerini kullandılar.

ARTIK BEŞİKTAŞ'A DAHA YAKIN
Aldığı cevaplar Balotelli'yi bir adım daha Beşiktaş'a yaklaştırırken yönetim bir an önce bu transferi noktalamak istiyor. Beşiktaş Balotelli'ye yıllık 1.5 milyon Euro garanti para teklif etmişti.

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Quaresma devrede! "En doğru adres Beşiktaş"
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