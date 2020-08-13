Corona virüsü salgını sebebiyle tek maç eleme sistemi üzerinden 8'li çeyrek final formatında oynanan Devler Ligi'nde ikinci yarı finalist de belli oldu.
Dün akşam Fransız ekibi PSG, Atalanta'yı saf dışı bırakmıştı. Bu akşam ise Leipzig, Atletico Madrid'i 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. PSG ile Leipzig, finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.
Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Alman ekibi, 50. dakikada Olmo ile skor avantajını eline geçirse de 72'de sahneye çıkan Morata maça denge getirdi.
Müsabakanın son bölümünde Leipzig'e turu getiren gol geldi. 88. dakikada Adams'la yeninden öne geçen Leipzig, yarı finale yükselen taraf oldu.