Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesinin ardından Süper Lig'de büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetler ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligi 3. sırada tamamladı.
Trabzonspor'un UEFA'dan 1 yıl men cezası almasının ardından ise Kartal, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Yalçın'ın istediği isimlerin arasında öyle bir futbolcu var ki, eğer transfer gerçeleşirse ligin tüm dengesi değişebilir. İşte detaylar...
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Ozan Tufan için F.Bahçe cephesinde nabız yokladı. Ve bunun sonucunda ortaya Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası gündeme geldi.
İki taraf arasındaki zemin yoklama, F.Bahçe'nin bu takasta üste başka oyuncu da istemesi nedeniyle şu an için askıya alınmış durumda.
Bu takasla ilgili son kararın önümüzdeki hafta içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor.
Sergen Yalçın, eski talebesi Ozan'ı kadrosunda görmek isterken; Dorukhan'ın da Beşiktaş ile geçen ocak ayında yeni sözleşme talebi nedeniyle sıkıntılar yaşaması bu takasın olma ihtimalini yükseltiyor. (Fotomaç)