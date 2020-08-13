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'tan 'ye flaş Dorukhan teklifi!

'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan , transferleri yetiştirmeye çalışıyor. Maddi anlamda zor günler geçiren 'dan, aynı sıkıntıyı yaşayan bir diğer rakibi 'ye flaş bir teklif gitti. İşte Beşiktaş'ın gelecek sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcusu Dorukhan Toköz için sunduğu o teklif...

Giriş Tarihi: 13.8.2020 09:21 Son Güncelleme: 13.8.2020 09:23 ABONE OL
Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

'ın takımın başına gelmesinin ardından 'de büyük bir çıkış yakalayan , son haftalarda aldığı üst üste galibiyetler ve rakiplerinin de puan kaybetmesiyle ligi 3. sırada tamamladı.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

'un 'dan 1 yıl men cezası almasının ardından ise , 'ne katılma hakkı kazandı.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

Transferde buna göre hareket eden 'ta, istediği isimleri yönetime sundu.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

Yalçın'ın istediği isimlerin arasında öyle bir futbolcu var ki, eğer gerçeleşirse ligin tüm dengesi değişebilir. İşte detaylar...

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

'ta çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bütçelerini aşmamaya özen gösteren takımlar yeni transferleri takas yoluyla yapmaya uğraşıyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

, teknik direktör 'ın kadrosunda görmek istediği için F.Bahçe cephesinde nabız yokladı. Ve bunun sonucunda ortaya Ozan Tufan-Dorukhan Toköz takası gündeme geldi.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

İki taraf arasındaki zemin yoklama, F.Bahçe'nin bu takasta üste başka oyuncu da istemesi nedeniyle şu an için askıya alınmış durumda.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

Bu takasla ilgili son kararın önümüzdeki hafta içerisinde kesinlik kazanması bekleniyor.

Transferde son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!

, eski talebesi Ozan'ı kadrosunda görmek isterken; Dorukhan'ın da ile geçen ocak ayında yeni sözleşme talebi nedeniyle sıkıntılar yaşaması bu takasın olma ihtimalini yükseltiyor. (Fotomaç)

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye flaş Dorukhan teklifi!
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