Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

Transferin hızlı takımı 'de hareketli günler yaşanıyor. Şimdiye kadar sezon içerisinde edilen ile birlikte toplam 6 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, ikinci bir operasyona hazırlanıyordu. , çok istediği o transfer için Fenerbahçe'nin yıldızını gözden çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.8.2020 08:53 Son Güncelleme: 14.8.2020 08:54 ABONE OL
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

Yaz dönemine hızlı bir giriş yapan , tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, , ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

Kanarya daha sonrasında Barış Sungur transferini de açıklamıştı. Genç transferlerden de ile antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

İkinci bir operasyonuna başlayacak olan , başta ve olmak üzere birçok isme imza attırmak istiyordu.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

Sarı-Lacivertliler kaleci arayışlarını sürdüren 'ye ilginç bir teklifte bulundu...

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

Takvim'in haberine göre; bir süredir kulübünden 'le ilgilenen Yönetimi'nin 'ye, "Biz size 'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe'den süre istedi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

CEVAP BEKLENİYOR

Yeni sezonda Teknik Direktörü 'un da Harun'u takımda düşünmemesi üzerine bu transferi bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler gelecek cevaba odaklandı. Bu transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

ALPASLAN İÇİN GÖZLER GÖZTEPE'DE

Alpaslan'dan gelecek olan cevaba odaklandı. 'un Alpaslan'ın transferine onay verdiği öğrenildi. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Galatasaray'da şok: İki yıldız FIFA'ya gitti! "Oynamak istemiyoruz"
SON DAKİKA HABER! Altın fiyatları sert dalgalandı! Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
SÜPER LOTO SONUÇLARI açıklandı! Milli Piyango Online 13 Ağustos Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ ile hızlı bilet sorgulama işlemi
BİM 14 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda neler var? Yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma indirimleri ile geliyor!
MasterChef’te kim kazandı? 13 Ağustos MasterChef Türkiye ana kadro yarışmacısı kim oldu, hangi yarışmacı üst tura çıktı?
Hande Erçel kafaları karıştırdı! Murat Dalkılıç'a övgüler yağdıran Hande Erçel Kerem Bürsin'in adını duyunca kaçtı!
Hümeyra'nın en acı günü…Ayakta durmakta zorlandı
SON DAKİKA: Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de sıcak temas! T.C.G Kemal Reis vurdu geçti, Limnos ağır hasarlı...
SON DAKİKA HABERİ: Düğünler iptal mi edildi, yasaklandı mı? Düğünler hangi il ve ilçelerde yasaklandı?
Bursa'da korkunç olay! Sokaktan geçenler gözlerine inanamadı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA