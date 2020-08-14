Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

Takvim'in haberine göre; bir süredir İzmir kulübünden Alpaslan Öztürk'le ilgilenen Fenerbahçe Yönetimi'nin Göztepe'ye, "Biz size Harun Tekin'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe'den süre istedi.