Fenerbahçe'de flaş ayrılık! O ismi gözden çıkardı

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, tam 4 transferi aynı gün içerisinde açıklayarak, taraftarlarını sevindirmişti.
Sarı-lacivertli takım Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı renklerine bağladığını duyurmuştu.
Kanarya daha sonrasında Barış Sungur transferini de açıklamıştı. Genç transferlerden İsmail Yüksek de Fenerbahçe ile antrenmanlara başladı.
İkinci bir transfer operasyonuna başlayacak olan Fenerbahçe, başta Sinan Gümüş ve Alpaslan Öztürk olmak üzere birçok isme imza attırmak istiyordu.
Takvim'in haberine göre; bir süredir İzmir kulübünden Alpaslan Öztürk'le ilgilenen Fenerbahçe Yönetimi'nin Göztepe'ye, "Biz size Harun Tekin'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe'den süre istedi.
CEVAP BEKLENİYOR
Yeni sezonda Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da Harun'u takımda düşünmemesi üzerine bu transferi bitirmek isteyen Sarı-Lacivertliler gelecek cevaba odaklandı. Bu transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.
ALPASLAN İÇİN GÖZLER GÖZTEPE'DE
Fenerbahçe Alpaslan'dan gelecek olan cevaba odaklandı. Teknik Direktör Erol Bulut'un Alpaslan'ın transferine onay verdiği öğrenildi. (Fotomaç)