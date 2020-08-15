City’ye soğuk duş! Lyon yarı finalde | Manchester City 1-3 Lyon | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. PSG, Leipzig ve Bayern Münih'in ardından Manchester City'yi eleyen Lyon, son yarı finalist oldu. Lyon, Manchester ekibini 3-1'lik skorla devirdi. Lyon'a galibiyeti getiren golleri Cornet ve Dembele (2) kaydetti. City'nin tek golü ise Belçikalı yıldız De Bruyne'den geldi.



Bu sonuçla Lyon, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih'in rakibi oldu. 2010 yılından sonra tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselme başarısı gösteren Fransız ekibi, o sene de Bayern Münih ile karşılaşmış ve iki maçtan da mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etmişti.



Öte yandan büyük beklentilerle takımın başına getirilen Pep Guardiola, City'nin başında bulunduğu 4 sezonda çeyrek finalden öteye gidemedi.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek final maçının da sona ermesiyle yarı finale kalan takımlar belli oldu. Devler Ligi'nin yarı final ayağını 2 Alman 2 de Fransız takımı oluşturuyor. Bu sonuçların ardından 1991 yılının ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanya, İtalya ve İngiltere'den takım olmayacak.



İşte eşleşmeler

RB Leipzig - Paris Saint-Germain

Bayern Münih - Lyon