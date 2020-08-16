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için 'ye resmi teklif!

'nin Ocak ayında 'dan transfer ettiği Sayyadmanesh'e ekibi 'un resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.8.2020 22:46 ABONE OL
Allahyar için Fenerbahçe'ye resmi teklif!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen patlamayı yapamayınca İstanbulspor'a kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh'e sürpriz bir talip çıktı.

TRT Spor'un haberine göre, Ukrayna ekibi FC Mariupol, 19 yaşındaki İranlı golcü için harekete geçti. FC Mariupol'un Allahyar için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifte bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Allahyar geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 7 TFF 1. Lig maçında şans bulurken, takımına gol katkısı yapamadı.

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Allahyar için Fenerbahçe'ye resmi teklif!
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