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Flaş iddia! Messi 'dan ayrılıyor

maçında Alman ekibi 'e 8-2'lik skorla elenen 'da sular durulmuyor. Son iddiaya göre Messi, Barcelona'dan ayrılmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.8.2020 22:16 Son Güncelleme: 16.8.2020 22:17 ABONE OL
Flaş iddia! Messi Barcelona'dan ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Alman ekibi Bayern Münih'e 8-2'lik skorla elenen Barcelona'da sular durulmuyor. Son iddiaya göre Messi, Barcelona'dan ayrılmak istiyor. İddianın sahibi Brezilyalı gazeteci Marcelo Bechler. Bechler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Messi'nin Katalan ekibinden ayrılmak istediğini ve bunun için serbest kalacağı 2021 yazını beklemek istediğini kaydetti. Bechler, ayrıca Messi'nin bu isteğini Barcelona yönetimine de ilettiğini belirtti. Brezilyalı gazeteci, Neymar'ın PSG'ye transferini de ilk duyuran isimdi.

YÖNETİMLE SIKINTILAR YAŞADI
Lionel Messi, son yıllarda yönetimle ilgili çeşitli sıkıntılar yaşadı. Bu senenin başında Barcelona yönetiminin sosyal medya hesaplarından Barcelonalı futbolcuları eleştirmesi için bazı kişilere para aktardığı iddia edildi ve bu durum futbolcular ile kulüp yönetimi arasında gerginliğe sebep oldu. Son olarak ise pandemi döneminde maaşlarda indirime gitmek isteyen Barcelona yönetimine Messi, futbolcuları hedef haline getirdiğini düşündüğü Barcelona yönetimine, "Kulübün içinden, bizi büyüteç altına sokmaya çalışanların olduğunu görmek bizi asla şaşırtmadı." şeklinde mesaj vermişti.

İşte Bechler'in Messi'nin ayrılığını duyurduğu paylaşım

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Flaş iddia! Messi Barcelona'dan ayrılıyor
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