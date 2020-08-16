Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre açıklaması! Beşiktaş...

Son dönemde eski takımı Beşiktaş'la ismi anılan Gökhan Töre için Yeni Malatya cephesinden ilk açıklama geldi. Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre-Beşiktaş flörtüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GÖKHAN TÖRE BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR"

TRT Spor'a konuşan Gevrek, "Gökhan Töre Beşiktaş'a gitmek istiyor ancak şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bizim de beklentimiz olacak, bonservis beklentimiz olacak. Gidecekse, bonservis karşılığı gitmesi lazım" ifadesini kullandı.

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