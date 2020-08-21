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'a şok! Corona virüsü...

Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 21.8.2020 23:03 Son Güncelleme: 21.8.2020 23:30 ABONE OL
Galatasaray'a şok! Corona virüsü...

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımının idari ekibinden bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

Kulübümüz tarafından, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park'ın ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (20 Ağustos Perşembe) yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası idari ekibimizden bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayeti olmayan çalışanımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır.

Konuyla ilgili kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Galatasaray'a şok! Corona virüsü...
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