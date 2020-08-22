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'da yeni yapılanma!

, 'da yeni bir yapılanmaya gitti ve , , ve 'nın yeni görevlerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.8.2020 22:13 ABONE OL
Milli Takımlar'da yeni yapılanma!

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takımlar'da yeni bir yapılanmaya gitti ve Oğuz Çetin, Tolunay Kafkas, Rüştü Reçber ve Hami Mandıralı'nın yeni görevlerini açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit (U21) Milli Takımı'nda yeni görevlendirmelerde bulunuldu.

Buna göre; Oğuz Çetin TFF Futbol Gelişim Direktörü, Tolunay Kafkas Ümit (U21) Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, Rüştü Reçber TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, Hami Mandıralı da A ve Ümit (U21) Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu.

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Milli Takımlar'da yeni yapılanma!
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