Şampiyonlar Ligi'nde dev final! PSG - Bayern Münih maçı öncesi notlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

PSG 1 KEZ KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Bayern Münih ile karşılaşacak Paris Saint-Germain (PSG), final yolunda yalnızca bir mağlubiyet aldı.

Fransız temsilcisi PSG, grup aşamasından itibaren çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Başkent ekibi, bu maçlarda 25 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Alman teknik adam Thomas Tuchel yönetimindeki PSG, A Grubu'nda Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla mücadele etti.

Grup maçlarında sadece Real Madrid ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak puan kaybeden PSG, bu maç dışında grup aşamasında kalesinde gol görmedi. Galatasaray ve Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup eden Paris temsilcisi, gruptan 16 puanla lider çıktı.

Son 16 turunda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla eşleşen PSG, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybederek final yolundaki tek mağlubiyetini alırken, rövanşta rakibini 2-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Corona virüsü salgını nedeniyle çeyrek finalden itibaren Portekiz'in başkenti Lizbon'da özel bir formatla oynanan turnuvada PSG'nin rakibi İtalya'nın Atalanta takımı oldu.

Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden rakibini son dakikalarda art arda bulduğu iki golle eleyen PSG, 25 yıl sonra ilk kez yarı final bileti aldı.

Yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i 3-0'lık skorla geçen PSG, tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösterdi.

MBAPPE VE ICARDI TAŞIDI

Fransız ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü futbolcuları Kylian Mbappe ve Mauro Icardi oldu.

Mbappe ve Icardi, grup aşamasından itibaren rakip fileleri 5'er kez havalandırırken, Brezilyalı yıldız Neymar ile Arjantinli Angel Di Maria üçer golle takımının skor yüküne önemli katkıda bulundu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluklara ambargo koyan ancak Avrupa kulvarında istediği başarıyı yakalayamayan PSG, 110 maç sonra Kupa 1'de finale yükselmeyi başardı.

PSG, 1971-2006 yıllarında 90 maç sonra finale çıkan Arsenal'ın bu alandaki rekorunu kırmış oldu.

FİNALDEKİ 5. FRANSIZ TAKIMI

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan 5. Fransız takımı olacak. En son 2003-2004 sezonunda Monaco'nun final oynadığı Kupa 1'de daha önce Reims, St. Etienne ve Olympique Marsilya final görmüştü.

Bu finallerden sadece 1992-93 sezonunda Olympique Marsilya, Milan'ı 1-0 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

9. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 9. kez karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Fransa temsilcisi PSG ile Almanya ekibi Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

PSG, MÜNİH'E KARŞI ÜSTÜN

Fransız ekibi PSG, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Ligue 1'de son 8 sezonun 7'sinde şampiyon olan ancak aynı başarıyı Avrupa'da yakalamayan PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bir ilki başarmayı hedefliyor. Paris ekibi, kupaya uzanması halinde "Devler Ligi"nde şampiyonluğa ulaşan 23. takım olacak.

Bayern Münih ise 2013'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını kazanan Almanya temsilcisi, özellikle çeyrek finalde Barcelona'ya karşı aldığı 8-2'lik galibiyetle turnuvanın favorilerinden olduğunu kanıtladı. Bavyera ekibi, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından kupayı en çok kazanan üçüncü takım olarak Liverpool'u yakalamayı amaçlıyor.

PSG ile Bayern Münih, Avrupa kupalarında daha önce tamamı Şampiyonlar Ligi grup maçları olmak üzere 8 defa karşılaştı. Bu müsabakalardan PSG 5, Bayern Münih ise 3 kez galibiyetle ayrıldı. 1994-1995 sezonunda iki takım arasında ilk kez oynanan maçı PSG 2-0 kazanırken, 2017-2018 sezonunda oynanan son karşılaşma Bayern Münih'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. PSG'nin bu maçlardaki 12 golüne Bayern Münih 11 golle karşılık verdi.

2. KEZ FRANSIZ-ALMA FİNALİ

PSG yarı finalde Alman ekibi Leipzig'i eleyerek finale çıkarken, Bayern Münih ise Fransa temsilcisi Olympique Lyon'u saf dışı bırakmıştı. PSG-Bayern Münih karşılaşması, Fransız ve Alman kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

Daha önce 1975-1976 sezonunda Bayern Münih ile Saint-Etienne finalde karşılaşmış, müsabakayı 1-0 kazanan Bavyera ekibi kupanın sahibi olmuştu.