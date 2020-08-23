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'den taraftarına mesaj!

, Fenerbahçeli futbolseverlere mesaj gönderdi: “ formasıyla ’e üç sene üst üste geldim. Üzüldüğüm şeyler oldu. Kırıldığım için kırmak istemiş olabilirim ama sonunda buluştuk. Onları seviyorum.”

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 23.8.2020 ABONE OL
Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Caner Erkin, Topuk Yaylası'nda gazetecilerle bir araya geldi. Futbolu bırakmak istediği kulübe döndüğünü söyleyen 31 yaşındaki sol bek sorulara şu yanıtları verdi:

Kendimi yeni transfer olarak görmüyorum. Buranın her şeyini en içinden biliyorum ve yaşadım. İnşallah uzun seneler burada başarılı olmaya çalışacağım.

Kadıköy'de Beşiktaş taraftarının önünde diz çökmesiyle ilgili) Beşiktaş formasıyla Kadıköy'e 3 sene üst üste geldim. Hiçbir problem olmadı. Ama son sene artık tutkudan mı, sevgiden mi bilmem farklı şey oldu. O dönemde de annem yoğun bakımdaydı ve ağza alınmayacak şeyler söylendi. Kırıldığım için kırmak istemiş olabilirim. Ama sonunda buluştuk. Aramda onlarla bir kırgınlık olamaz. Ben onları seviyorum, onlar da beni sevmeye devam etsin.

Transfer sürecimde Fenerbahçe dışında kimseyle konuşmadım.

NEŞEMİZİ KAYBETMEYELİM
Kamplar genelde futbolcular için sıkıcıdır. Ağır antrenmanlar olur. Ne olursa olsun arada biraz gülmek lazım. Neşeli olduğum için herkese takılıyorum. Her şeyimizi kaybedelim ama neşemizi kaybetmeyelim.

TİPİK FUTBOLCU DEĞİLİM
Foto muhabirlerinin isteği üzerine özel poz veren Caner, 'Bu tipik futbolcu pozu' yorumuna, "Ama ben tipik futbolcu değilim" karşılığını verdi.

SOSA'YA 61 MİLYON
İki yıllık sözleşme imzalayan Sosa'nın Fenerbahçe'den imza parasıyla birlikte 4.5 milyon Euro alacağı konuşuluyordu. Ancak ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, 35 yaşındaki oyuncunun yıllık 3 milyon Euro'dan 6 milyon Euro kazanacağını, menajerine ise ayrıca 1 milyon Euro ödeme yapılacağını yazdı. İtalyan gazeteci, Sosa'nın toplam maliyetinin 7 milyon Euro (61 milyon TL) olduğunu kaydetti.

TAMER GÜNEY HAYATINI KAYBETTİ
Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük yapan Tamer Güney, 84 yaşında hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli Takım ve Futbol Federasyonu'nda üstlendiği görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

MAURİCİO LEMOS İSTANBUL'A GELİYOR
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu 24 yaşındaki Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'un transferini sonunda bitirdi. Las Palmas ile bonservis için 1.5 milyon dolara anlaşan sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya 4 yıllık sözleşme imzalatacak. En geç yarın İstanbul'da olması beklenen Lemos, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra imzayı atıp takıma katılacak.

MERT HAKAN ATTI FENERBAHÇE'YE YETMEDİ
İlk hazırlık maçında İstanbulspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, ikinci sınavında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Yeni transferlerden Mame Thiam ilk kez sahne alırken, Novak ve Sinan Gümüş antrenman eksikliği nedeniyle forma giymedi. Lazio'ya gitmesi beklenen Vedat Muriqi ise kadroya alınmadı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Ozan Tufan (pen) ve Mert Hakan Yandaş kaydetti. Karagümrük'ün iki golü de Ndao'dan geldi.

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Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!
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