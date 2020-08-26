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'a döndü

Yeni sezonun çalışmalarına devam eden 'da, kiralık isimler de geri dönüyor. Nijeryalı yıldız , sarı-kırmızılı takıma döndüğünü ifade ederek, "Zaten başka seçeneğim de yoktu" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:56 ABONE OL
Valentine Ozornwafor Galatasaray'a döndü

Galatasaray'ın sezon başında Nijerya'dan renklerine bağladığı 21 yaşındaki Valentine Ozornwafor, İspanyol ekibi Almeria'da geçirdiği kiralık sezonun ardından sarı-kırmızılı takıma döndü.

Genç defans oyuncusu ülkesinin basınından Brila'ya yaptığı açıklamada, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Ozornwafor, "Spekülasyonlarla ilgili konuşacak olursam, Galatasaray benim kulübüm. Şu an kiralık sözleşmem sona erdi ve ben de bonservisimi elinde bulunduran takıma döndüm. Zaten başka seçeneğim de yoktu" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki stoper, kariyerine Enyimba Aba'da başladı. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'a transfer oldu.

Ozornwafor'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor. 1.94 cm boyundaki defans oyuncusu, Almeria formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gole imzasını attı. (Fotomaç)

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Valentine Ozornwafor Galatasaray'a döndü
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