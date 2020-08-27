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'a corona virüsü şoku

1. Lig ekiplerinden 'da 4 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Akhisarspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 4 oyuncunun karantinaya alındığı ve tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.8.2020 13:38 Son Güncelleme: 27.8.2020 13:44 ABONE OL
Akhisarspor'a corona virüsü şoku

TFF 1. Lig temsilcilerinden Akhisarspor, yine corona virüsü şokuyla sarsıldı. Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını bugün saat 18.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda Altınordu'yla oynamaya hazırlanan yeşil-siyahlılarda takıma uygulanan corona virüsü testlerinde 5 pozitif vakaya rastlandı. Bu gelişme üzerine hazırlık maçı iptal olurken testleri pozitif çıkan 5 futbolcu ev karantinasına alındı. Futbolcuların semptom göstermediği öğrenilirken, Akhisarspor, kulüp çalışanları ve diğer futbolculara yeniden test uygulatacak.

Akhisarspor'da geçen sezon lige salgın nedeniyle 3 ay ara verildikten sonra, 21 Haziran'da oynanan Altay maçı öncesinde kulüpte teknik direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Ergin Keleş, Burhan Eşer ve Vrsajevic dahil toplam 12 corona virüsü vakasına rastlanmış, karantinaya alınan bu isimler 3 maçta görev yapamamıştı.

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Akhisarspor'a corona virüsü şoku
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