Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a olay sözler!

Seyrettik.. Bir mahalle takımından az öte bu beşinci sınıf Yunan takımına nerdeyse rezil olacak bir skorla kaybediyordun ki, 3-1'e razı olduk..

Seyrettiğim Beşiktaş, bu sezon kümede kalmak için oynar Başkan..

Dost acı söyler ama gerçek bu..

Bir defa gidenlerin yeri dolmamış..

Bu takımda Caner yok..

Gökhan yok.. Burak yok..

Gelenler palavra.. Fatih Aksoy gibi bir genç yıldızı verip karşılığında aldığın Wellington palavrası nedir?.

Yenen ve en az bir o kadar da yenecek gollerin hepsinin içinde bu beceriksiz vardı.

Ya o yerinden kıpırdamak için vinç, iş makinesi bekleyen Larin?.

Kalecin yok Başkan.. Bu kaleciyle bu lig gitmez..

Emektar, vefakar ve fedakar, ama yetenekleri sınırlı Necip takımının en iyilerinden biriyse, al sana ölçü.. İyi bak ve düşün?.