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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kadrosu belli oldu!

Şampiyonlar Ligi corona virüsünden dolayı verdiği zorunlu aradan, farklı bir formatla, Portekiz'de oynanan maçlarla başladı ve 'in şampiyonluğu ile son buldu.

Giriş Tarihi: 28.8.2020 20:23 Son Güncelleme: 28.8.2020 20:25 ABONE OL
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi corona virüsünden dolayı verdiği zorunlu aradan, farklı bir formatla, Portekiz'de oynanan maçlarla başladı ve Bayern Münih'in şampiyonluğu ile son buldu. Devler Ligi'nde uzun aradan sonra Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun olmadığı yarı final ve final maçları oynandı. Bu sezon Cristiano Ronaldo'lu Juventus turnuvaya son 16 turunda veda ederken, Messi'li Barcelona ise çeyrek finalde şampiyon Bayern Münih'e karşı 8-2'lik yıllarca unutulmayacak bir mağlubiyet yaşadı. Sezonun sona ermesiyle UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki performanslara göre yılın kadrosunu belirledi. Kadroda, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yer almadı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SEZONUN KADROSUNA GİREN İSİMLER

KALECİ
Manuel Neuer (Bayern)
Jan Oblak (Atlético)
Anthony Lopes (Lyon)

DEFANS
Alphonso Davies (Bayern)
Joshua Kimmich (Bayern)
Virgil van Dijk (Liverpool)
Dayot Upamecano (Leipzig)
Angeliño (Leipzig)*
David Alaba (Bayern)

ORTA SAHA
Thiago (Bayern)
Kevin De Bruyne (Man. City)
Houssem Aouar (Lyon)
Leon Goretzka (Bayern)
Marcel Sabitzer (Leipzig)
Marquinhos (Paris)
Alejandro Gómez (Atalanta)
Thomas Müller (Bayern)

FORVET
Serge Gnabry (Bayern)
Robert Lewandowski (Bayern)
Kylian Mbappé (Paris)
Neymar (Paris)
Lionel Messi (Barcelona)
Raheem Sterling (Man. City)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Atl. Madrid, Liverpool, Atalanta, Valencia, Tottenham, RB Leipzig, Napoli, Barcelona, Chelsea, Bayern München, Real Madrid, Manchester City, Lyon, Juventus.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
Paris Saint-Germain, Atl. Madrid, Atalanta, RB Leipzig, Barcelona, Bayern München, Manchester City, Lyon

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNALE KALAN TAKIMLAR
Paris Saint-Germain, RB Leipzig, Bayern München, Lyon

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTLERİ
Paris Saint-Germain, Bayern Münih

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Şampiyonlar Ligi'nde sezonun kadrosu belli oldu!
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