Fenerbahçe'nin transfer gündeminde son durum!

Fenerbahçe, bir türlü verim alamadığı Miha Zajc için Hollanda ekibi Fortuna Sittard devreye girdi. 2018- 19'da Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya alınan Sloven oyuncu beklentileri karşılayamazken, yeni sezonda da kadro planlamasında düşünülmüyor.

Fortuna Sittard'ın sarı-lacivertlilere yaptığı teklifte düşük bir bonservis bedeli önerdiği ancak bir sonraki satıştan %40 pay ile ikna için çalıştığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon F.Bahçe formasıyla 17 maçta 2 gol, 1 asistlik katkı yapan Zajc'ın bu sezon takımda yer bulması da oldukça zor. Teknik direktör Erol Bulut'un görev vermeyi düşünmediği orta saha oyuncusunun İtalya'dan da talipleri bulunuyor. Fakat Çizme'den gelen tekliflerin yönetimi memnun etmediği, bu nedenle de ibrenin Hollanda'ya çevrildiği ortaya çıktı.



RODRIGUES İÇİN FARK AZALDI

Olympiakos, yıldız oyuncunun maaşının 1.5 milyon Euro'sunu karşılamayı önerdi. Sarı-lacivertliler kanatlara yapılan takviyeler sonrasında elden çıkarmak istediği Garry Rodrigues için Olympiakos ile masada…

Al İttihad'dan 2 yıl için kiralanan kanat oyuncusunun yıllık kazancı olan 3.8 milyon Euro'nun 2.5 milyon Euro'luk kısmı sarılacivertliler tarafından ödeniyordu. Kalan kısmı ise Al İttihad tarafından veriliyordu. Daha önce PAOK forması giyen Rodrigues için devreye giren Olympiakos, oyuncuyu 1 sezon için kiralamak isterken F.Bahçe'ye maaşının 1.5 milyon Euro'luk kısmını karşılama teklifi yaptı. Aradaki 1 milyon Euro'luk fark için görüşmeler sürerken anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.



VALENCIA İMZALADI

Süper Lig'de transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe, bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı: Enner Valencia... Sarı-lacivertli kulüp, İstanbul'a getirdiği ve dün sağlık kontrolünden geçirdiği Valencia'nın transferini resmen duyurdu. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Ekvadorlu forvet, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" ifadelerini kullandı.



KANARYA GERİ ADIM ATMIYOR

F.BAHÇE, Lazio ve Vedat Muriqi üçgeninde düğüm bir türlü çözülemiyor. İtalyan basını gün gün bu transferin son dakika bilgilerini paylaşırken pürüzlerin bir türlü giderilemediğine vurgu yapıldı. Lazio, Muriqi ile her konuda anlaşırken her sezon için bonuslarla birlikte 2 milyon Euro için el sıkıştı. Kosovalı golcü de 5 yıllık kontrata imza atmaya çoktan hazır. Ancak Roma ekibi, F.Bahçe'ye 18 milyon Euro önerirken Kanarya 20 milyon Euro'dan aşağıya inmeyince görüşmeler de tıkandı.