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Son dakika haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

'in başlamasına kısa süre kala 'da orta saha arayışları devam ediyor. Seri, Lemina, ve Nzonzi gibi 4 orta saha ile yollarını ayıran Aslan, ve Ivan Rakitic gibi isimlerle temas kurmuştu. Ancak Galatasaray'ın ilk hedefinin forması giyen yıldız isim olduğu öğrenildi ve bu transferde flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.8.2020 08:25 Son Güncelleme: 30.8.2020 08:26 ABONE OL
Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

Orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdüren 'da çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

öncelikli olarak Mario Lemina ile Jean 'nin kiralanmasını talep ederken Southampton ve Fulham ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

Üstelik Fulham'ın hocası Parker, 'yi hazırlık döneminde deneyeceğini açıklaması üzerine sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına girişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

Geçtiğimiz sezon başında orta sahada forma giyen Nzonzi, Seri, Lemina ve 'ın gelecek sezonda kadroda olmayacak olması 'i düşündürüyordu.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

Bu bölgeye dünyaca ünlü bir ismi etmek isteyen Terim ve idareciler gözlerini yine 'ne dikmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

Terim'in listesinin ilk sırasında 'da forma giyen Fred'in yer aldığı biliniyordu. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

Ancak bu durum sarı-kırmızılı yönetimi yıldırmadı. Solskjaer'ın Fred'i birinci alternatif olarak düşünmemesi 'ı umutlandırırken sarı- kırmızılı ekibin temasları kesmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

Sarı- kırmızılı ekibin kirama teklifini 2 milyon euro'ya çıkartarak 'ı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, geçen sezon 'de 29 maça çıktı. Skor katkısı yapamadı. Kariyerinde ise 261 maçı bulunan Fred, 25 gol, 27 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!
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