Son dakika Galatasaray haberi: Süper yıldızın transferinde flaş gelişme!

Orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.
Teknik direktör Fatih Terim öncelikli olarak Mario Lemina ile Jean Michael Seri'nin kiralanmasını talep ederken Southampton ve Fulham ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.
Üstelik Fulham'ın hocası Parker, Michael Seri'yi hazırlık döneminde deneyeceğini açıklaması üzerine sarı-kırmızılılar alternatif arayışlarına girişti.
Geçtiğimiz sezon başında orta sahada forma giyen Nzonzi, Seri, Lemina ve Selçuk İnan'ın gelecek sezonda kadroda olmayacak olması Fatih Terim'i düşündürüyordu.
Bu bölgeye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek isteyen Terim ve idareciler gözlerini yine İngiltere Premier Ligi'ne dikmişti.
Terim'in listesinin ilk sırasında Manchester United'da forma giyen Fred'in yer aldığı biliniyordu. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler devam ederken İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldiği iddia edildi.
Ancak bu durum sarı-kırmızılı yönetimi yıldırmadı. Teknik Direktör Solskjaer'ın Fred'i birinci alternatif olarak düşünmemesi Galatasaray'ı umutlandırırken sarı- kırmızılı ekibin temasları kesmediği ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Sarı- kırmızılı ekibin kirama teklifini 2 milyon euro'ya çıkartarak Manchester United'ı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.
Manchester United ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fred, geçen sezon Premier League'de 29 maça çıktı. Skor katkısı yapamadı. Kariyerinde ise 261 maçı bulunan Fred, 25 gol, 27 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)