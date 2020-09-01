Sıra Kalu’da

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, kadrosuna11 yeni isimkattıktan sonra frenebastı… Bunun ana sebebinin kanat transferinde yaptığı girişimlerden yanıt beklemesi olduğu ve Bordeaux'dan Nijeryalı Samuel Kalu transferinde son aşamaya gelindiği belirtildi. Bordeaux'da geçenyıl 20 lig maçına çıkanKalu, bu sezon başlayanligde ise iki maçtasonradan oyuna dahiloldu. Fenerbahçe ile söz kesen Kalu konusunda, Fransız ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Sarılacivertliler 23 yaşındaki Nijeryalı'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığınabedelsiz olarak kiralamak istiyor. Oyuncu ile ilgili teknik ekibe bilgi verilirken, Erol Bulut ve ekibinin transfere onay verdiği kaydedildi. Sağkanatta oynayan genç futbolcu, süratliyapısı ve top taşıma özelliğiyle dikkatçekiyor. Kalu, stiliyle geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen vatandaşıHenry Onyekuru'ya benziyor.