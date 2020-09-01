Sıra Kalu’da

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe,Bunun ana sebebinin kanat transferinde yaptığı girişimlerden yanıt beklemesi olduğu ve Bordeaux'dan Nijeryalı Samuel Kalu transferinde son aşamaya gelindiği belirtildi.Fenerbahçe ile söz kesen Kalu konusunda, Fransız ekibi ile görüşmeler devam ediyor. Sarılacivertliler 23 yaşındaki Nijeryalı'yıOyuncu ile ilgili teknik ekibe bilgi verilirken, Erol Bulut ve ekibinin transfere onay verdiği kaydedildi.Kalu, stiliyle geçtiğimiz sezon