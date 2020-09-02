Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol stoper Francis Montero'yu kadrosuna kattı.1.85 boyunda, 21 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçirdi ve 31 maçta forma giydi.Montero, profesyonel kariyeri boyunca ise 79 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.
HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM GELDİ!
Beşiktaş, Montero transferini açıklamadan kısa süre önce gözlük emojisi paylaşarak taraftarlarını heyecanlandırdı. Genç futbolcu gözlüklü imajıyla dikkat çekiyor.
BU PAYLAŞIMLA AÇIKLADI!
Beşiktaş, Montero transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı.