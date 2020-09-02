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Francisco Montero'yu resmen açıkladı!

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol stoper 'yu 'den kadrosuna kattığını resmen açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.9.2020 18:38 Son Güncelleme: 2.9.2020 19:22 ABONE OL
Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, İspanyol stoper Francis Montero'yu kadrosuna kattı.1.85 boyunda, 21 yaşındaki genç stoper geçtiğimiz sezonu Deportivo La Coruna'da geçirdi ve 31 maçta forma giydi.Montero, profesyonel kariyeri boyunca ise 79 maçta forma giydi ve 1 asistlik performans gösterdi.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM GELDİ!
Beşiktaş, Montero transferini açıklamadan kısa süre önce gözlük emojisi paylaşarak taraftarlarını heyecanlandırdı. Genç futbolcu gözlüklü imajıyla dikkat çekiyor.



BU PAYLAŞIMLA AÇIKLADI!
Beşiktaş, Montero transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı.

Transfer yapılacak mevkileri açıkladı!

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Beşiktaş Francisco Montero'yu resmen açıkladı!
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