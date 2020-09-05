Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş genç futbolcusu Erdem Seçgin'i İnegölspor'a kiraladı

genç futbolcusu 'i 'a kiraladı

Yeni sezon çalışmalarına devam eden , bir yandan da genç futbolcuları tecrübe kazanması için kiralamaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki genç oyuncusu 'i 2. Grup ekibi 'a kiraladı.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 17:33 ABONE OL
Beşiktaş genç futbolcusu Erdem Seçgin'i İnegölspor'a kiraladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan İnegölspor, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Seçgin'i 1 yıllığına kiraladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Sedat Esadi ile Basın Sözcü Ozan Can katıldı. İmza töreni sonrası konuşan Basın Sözcü Ozan Can, "Transfer çalışmalarımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Erdem kardeşimizle anlaştık. Kendisi uzun yıllar Beşiktaş'ta oynadı. Kadromuza Beşiktaş'tan bir oyuncu arkadaşımızı katmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine güveniyoruz. Erdem kardeşimiz genç ama tecrübeli diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Transferin gerçekleşmesinde bizlere destek veren Beşiktaş Kulüp Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ve İnegöllü yönetici Mesut Urgancılar'a teşekkür ederiz. 1-2 oyuncu daha transfer etmeyi planlıyoruz. Onlar da birkaç güne netleşecek" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Erdem Seçgin ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. İnegöllülerin bana güveni tam olsun. Ben burası için elimden gelen her şeyi yapacağım. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Hem benim için hem de İnegöl için her şey daha da güzel olacak. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Her şey için çok teşekkür ederim. Başta başkanımız olmak üzere yöneticilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!
SON DAKİKA HABERİ! Altın fiyatları sinyali verdi! 5 uzmandan kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Seda Sayan'dan "Yandaş mısınız?" sorusuna tokat gibi yanıt! Seda Sayan: "Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var"
Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...
Serenay Sarıkaya resti sorulunca… Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sevgilisi Baran Tınaz'la böyle görüntülendi!
Son dakika Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı: 4 Eylül 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
Masum yüzlü Miray Daner'i bu haliyle tanımak imkansız! Miray Daner'in yeni imajı sosyal medyayı salladı! İşte asi güzel Miray Daner...
SON DAKİKA HABER | 15 yaşındaki Melisa'nın intihar sebebi babası mı? Melisa intihar etmeden önceki tweetleri ile sosyal medyada gündem oldu!
Son dakika! 21 Eylül’de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak, 2020-2021 uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş genç futbolcusu Erdem Seçgin'i İnegölspor'a kiraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA