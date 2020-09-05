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Elde var Aboubakar!

Kalinic’in transferi maliyet engeline takılırken Porto, siyah-beyazlıların ’i kiralama teklifini yanıtsız bıraktı. Geriye sadece 1.5 milyon Euro maaş talep eden Kamerunlu futbolcu kaldı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 5.9.2020 ABONE OL
Elde var Aboubakar!
Forvet için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Atletico Madrid'in Kalinic'in bonservisinde indirime gitmemesi, aynı zamanda Hırvat golcünün maaşının yüksek olması siyah-beyazlıların elini kolunu bağladı. Kara Kartal'ın gündemindeki diğer iki aday ise Porto'dan Ze Luis ve Vincent Aboubakar... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle Ze Luis'de ısrar ettiği öğrenildi. Ancak Portekiz ekibi yapılan kiralama teklifini yanıtsız bıraktı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın elinde sadece eski oyuncusu Aboubakar kaldı. Sakatlık iddiaları ile gündeme gelen 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, 1.5 milyon Euro maaşla, bonservissiz Beşiktaş'a gelebileceğini bildirmiş, yönetim ise 750 bin Euro önermişti. Şimdi gözler Aboubakar ve menajerinin siyahbeyazlılara vereceği cevaba çevrildi.

'HİÇBIR SAKATLIĞI YOK'
Aboubakar'ın menajeri Nir Zahavi, oyucusunun dizinde kronik problem olduğu iddialarına cevap verdi. Zahavi, "Belirtmek isteriz ki, Aboubakar'ın hiçbir sakatlığı yoktur. 1 senedir tüm idmanlarda ve maç kadrolarında yer almıştır. Porto'nun diğer forvetleri ile rekabete girmiş ve çok çalışarak sırasını beklemiştir" dedi.

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Elde var Aboubakar!
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