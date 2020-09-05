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devrede! 'a İtalyan orta saha

Son dakika transfer haberleri... Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Seri ve Lemina'nın yerini hala dolduramadı. Teknik direktör 'in bağlantılarını kullanan sarı kırmızılı takım, İtalyan orta saha için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 08:17 Son Güncelleme: 5.9.2020 08:26 ABONE OL
Fatih Terim devrede! Galatasaray'a İtalyan orta saha

Önümüzdeki sezon için orta sahaya transfer çalışmalarını sürdüren 'da gündem orta saha transferi... İtalyan oyuncunun transferinde 'in devreye girmesinin Galatasaray'ı avantajlı kıldığı aktarıldı.

Fatih Terim devrede! Galatasaray'a İtalyan orta saha

Fanatik'in haberine göre Fiorentina'da ilk 11'de oynama ihtimali düşen Marco Benassi'nin İtalya'da kalarak Verona'da kariyerine devam etmesi beklenirken devreye girdi.

Fatih Terim devrede! Galatasaray'a İtalyan orta saha

Fiorentina'nın eski teknik direktörlerinden biri olarak 'in oyuncuyu istiyor olması sonrası Benassi'nin rotasının da 'a döndüğü aktarıldı.

Fatih Terim devrede! Galatasaray'a İtalyan orta saha

Milli takım kadrosu için de adaylar arasında yer alan Benassi'nin yönetimindeki 'da etkili bir performans ortaya koyarak sezon sonunda düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kendine şans bulabileceği belirtildi.

Fatih Terim devrede! Galatasaray'a İtalyan orta saha

25 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, 2017'de 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Torino'dan Fiorentina'ya transfer olmuştu.

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Fatih Terim devrede! Galatasaray'a İtalyan orta saha
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