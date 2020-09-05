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'nin yeni stoperi Almanya'dan geliyor! ...

Transfer sezonuna hızlı giriş yapan bombaları patlatmaya devam ediyor. Kanarya 22 yaşındaki 'ü gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin Almanya 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen 22 yaşındaki Gökhan Gül ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.9.2020 19:45 Son Güncelleme: 5.9.2020 19:47 ABONE OL
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Almanya'dan geliyor! Gökhan Gül...

Yeni sezona bambaşka bir kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transferin en atak kulübü durumunda. Neredeyse tüm mevkileri yeni isimlerle kuvvetlendiren sarı-lacivertlilerin savunma mevki için de bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Trt Spor'un haberine göre Fenerbahçe'nin Almanya 2. Ligi ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen 22 yaşındaki Gökhan Gül ile temas halinde olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla temasa geçtiği öğrenilirken, kadrosuna katıp Süper Lig ekiperine kiralayarak ülke futbolunu tanımasını planladığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin yeni stoperi Almanya'dan geliyor! Gökhan Gül...
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