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Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'da merak edilen konulardan biri de Falcao'nun geleceği. 'ya geri döneceği iddia edilen Kolombiyalı golcü ile ilgili son gelişmeler ortaya çıktı. İşte Porto'nun Falcao için verdiği son karar ve detaylar...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 18:19 Son Güncelleme: 5.9.2020 18:34 ABONE OL
Porto Radamel Falcao için kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray'da Radamel Falcao belirsizliği sürüyor... Sarı kırmızılıların ayrılığına sıcak baktığı Kolombiyalı golcünün kısa süre önce Porto'ya transferi gündeme gelmişti. Yıldız golcünün ülkesinin basını, konu ile ilgili yazdığı haberde okuyucularına bu iddiaların perde arkasını duyurdu.

Gol.caracoltv.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Portekiz ekibi ve Falcao'nun eski takımı Porto, yıldız golcüyü renklerine katmak için kısa süre önce nabız yokladı.

Falcao'yu soruşturan Portolu yetkililer, yıldız futbolcunun şartlarını sordu ve beklemediği bir cevapla karşı karşıya kaldı. Buna göre Falcao'nun aldığı yıllık 5 milyon euroluk net maaş, Portekiz temsilcisinin geri çekilmesine neden oldu.

"BU ŞARTLARDA İMKANSIZ"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Portolu yetkililer şimdilik Falcao transferini rafa kaldırdı. Hatta kulüp yönetimi, kendilerine yöneltilen transfer sorularında 'imkansız' cevabını veriyor.

CORONA VİRÜSÜ DE TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR

Öte yandan corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle mali olarak büyük kayba uğrayan Porto'nun şu an için Falcao'ya yıllık 5 milyon euro ödeyemeyeceği, bu rakamın çok altına inildiği taktirde oyuncuya imza attırabileceği ifade edildi.

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Porto Radamel Falcao için kararını verdi! Galatasaray...
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