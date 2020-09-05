Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

Son dakika haberleri... Siyah beyazlı takımda 'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları devam ediyor. ile oynanan hazırlık maçı sonrası ligin 3. ya da 4. haftası gibi hazır olacaklarını belirten teknik direktör , yıldız ismin takımda kalmasını istedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 08:38 Son Güncelleme: 5.9.2020 08:50 ABONE OL
Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

'ın geçen sezon kiralık gönderdiği isimlerden biri olan Larin, yeni sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla hem teknik heyet hem de yönetimin gözüne girdi.

Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

Normal planlamada kadroda düşünülmeyen Larin, PAOK maçında attığı gol, Sivas karşısında gösterdiği performans ve antrenmanlardaki azmiyle siyah-beyazlı takımda kalma yönünde büyük bir adım attı.

Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

Gelişimi nedeniyle Teknik Direktör 'ın da bu konuda fikrinin değiştiği öğrenilirken, yönetim bu durumdan tasarruf etmiş olacak.

Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

Daha önce iki forvet almaya karar veren yönetim, Larin'in kadroda kalacak olması nedeniyle sadece bir golcü transferi yapacak.

Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

Milliyet'in haberine göre Larin'de yaşanan bu değişimin de birçok nedenleri olduğu ortaya çıktı. Belçika'da sürekli oynamasının yanında Larin'in bu ülkede evlilik yaptığı öğrenildi.

Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

Yakın zamanda ikizleri olan tecrübeli oyuncunun artık bir aile babası olması yüzünden sahada daha verimli olduğu bildirildi.

Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

'ta oynadığı dönemde düzensiz yaşamı nedeniyle üretken olamayan Larin'in, kaldığı otelden neredeyse dışarı çıkmadığı ve antrenmanlara daha güçlü bir şekilde geldiği öğrenildi.

Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor

Artık gerçek bir profesyonel gibi yaşaması nedeniyle ortaya koyduğu futboluyla göz dolduran Larin'e, astronomik bir teklif gelmediği sürece yönetim oyuncuyu satış listesine koymayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

UZMANLAR UYARDI: Corona virüsü (Covid-19) belirtileri yalnızca "yüksek ateş" değil! İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Demet Akalın kızı Hira'ya öğretmen tutup okulu eve getirdi! Öğretmene ödeyeceği parayı açıkladı!
Seda Sayan'dan "Yandaş mısınız?" sorusuna tokat gibi yanıt! Seda Sayan: "Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var"
Hadise'nin yeni klibinde dikkat çeken detay! Hadise'nin tercihleri Kaan Yıldırım'ın adını kıskança çıkardı...
SON DAKİKA: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, açıklama geldi mi? 5-6 Eylül yarın hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
E Nabız ile koronavirüs test sonucu sorgulama! Corona virüs test sonuçları nasıl öğrenilir?
İstanbul'da kına geceleri, nişanlar, nikahlar ve düğünler yasaklandı mı, iptal mi edildi? İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika düğünler genelgesi!
Masum yüzlü Miray Daner'i bu haliyle tanımak imkansız! Miray Daner'in yeni imajı sosyal medyayı salladı! İşte asi güzel Miray Daner...
BİM 4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM! BİM aktüel indirimli ürünler bugün satışa çıktı!
Son dakika Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı: 4 Eylül 2020 Cuma Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüsü günlük son durum tablosu…
ARKADAŞINA GÖNDER
Sergen Yalçın karar değiştirdi! Yıldız isim kalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA