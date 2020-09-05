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Zahavi'den çağrısına flaş yanıt!

'nin transfer gündeminde olan ve kulübü ile sözleşmesini fesheden Eran Zahavi, sosyal medyadan gelen Fenerbahçe çağrısını flaş bir yanıt verdi. İşte Eran Zahavi'nin Fenerbahçe yanıtı...

Giriş Tarihi: 5.9.2020 14:46 Son Güncelleme: 5.9.2020 14:48 ABONE OL
Zahavi'den Fenerbahçe çağrısına flaş yanıt!

Muriqi'yi Lazio'ya satmak üzere olan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine Eran Zahavi'yi gündemine almıştı. Kulübüyle olan sözleşmesini geçtiğimiz gün fesheden İsrailli golcü, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen "Come to Fenerbahçe" yorumlarına da kayıtsız kalmadı.

Fenerbahçeli taraftarların çağrısı ve ardından ünlü futbol sitesi 433'ün kendisine gönderdiği "Come to Fenerbahçe" mesajına cevap veren Zahavi, ilk olarak, "Haydi deneyelim" yazarken, ikinci mesajında ise, "500 bin yorum gelirse neden olmasın?" ifadesini kullanarak sarı-lacivertli taraftarlara umut dağıttı.



Zahavi'den Fenerbahçe çağrısına flaş yanıt!

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Zahavi'den Fenerbahçe çağrısına flaş yanıt!
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