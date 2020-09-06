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'ın gündeminde 2 sağ bek var! ve ...

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 'ün ayrılığı sonrası aradığı sağ beki henüz bulamadı. Siyah-beyazlılar 2 sağ bek için harekete geçti. Beşiktaş, 'dan ve forması giyen 'den birini kadrosuna katmak istiyor.

Giriş Tarihi: 6.9.2020 17:58 Son Güncelleme: 6.9.2020 17:59 ABONE OL
Beşiktaş'ın gündeminde 2 sağ bek var! Rafael ve Moussa Wague...

Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın transfer gündemde iki isim var.

Fransız ve İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, Leo Dubois ve Kenny Tete'nin ardından Lyon'da üçüncü sağ bek durumuna düşen Rafael, kulüpten ayrılma kararı aldı. Rafael'in kendisine talip olan Beşiktaş ile ilgili olarak Marcelo Guedes'ten bilgi aldığı kaydedildi.

Lyon'un da Rafael için sembolik bir bonservis ücreti isteyeceği bilgisi verildi.

MOUSSA WAGUE BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ

Beşiktaş'ın gündemine giren bir diğer isimse Barcelona'dan Moussa Wague oldu. Wague'nin menajeri, oyuncuyu Beşiktaş'a ücretsiz bir şekilde kiralayabileceğini iletti.

Menajerinden gelen bu talep üzerine Beşiktaş, Wague'yi de gündemine aldı.

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Beşiktaş'ın gündeminde 2 sağ bek var! Rafael ve Moussa Wague...
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