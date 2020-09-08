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'de yılın en iyi 11'ine seçildi

Premier Lig'de forması giyen ve bu sezon oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan , bu performansının karşılığını aldı. Milli futbolcu, tarafından 'de yılın 11'ine seçildi.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 21:52 Son Güncelleme: 8.9.2020 21:54 ABONE OL
Çağlar Söyüncü İngiltere'de yılın en iyi 11'ine seçildi

İngiltere'deki temsilcilerimizden Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla yılın en iyi takımına seçildi.

Takımı Leicester City'nin ligi 5. sırada bitirmesinde önemli bir katkısı olan deneyimli savunma oyuncusu, gösterdiği performansla büyük alkış almıştı.

Adı başta İngiliz kulüpleri başta olmak üzere Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Çağlar, Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından Premier League'de yılın 11'ine seçildi.

24 yaşındaki milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Leicester City formasını 34'ü ligde olmak üzere toplamda 42 kez giydi ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

İşte yılın 11'i: Nick Pope, Alexander-Arnold, Çağlar Söyüncü, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson, Jordan Henderson, Kevin De Bruyne, David Silva Sadio Mane, Pierre-Emerick Aubameyang, Jamie Vardy.

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Çağlar Söyüncü İngiltere'de yılın en iyi 11'ine seçildi
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