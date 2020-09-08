Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 transfer açıklanacak

Fenerbahçe'de bugün hareketli saatler yaşanacak. Sarı-lacivertliler, golcü transferi için ilk olarak Eran Zahavi ile önemli görüşmeler yapacak.
İsraillli yıldız Zahavi'nin bugün kulübü Guangzhou ile ipleri koparması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.
FENERBAHÇE İLE MASAYA OTURACAK
Zahavi'nin bugün kulübüyle görüşeceği ve sonrasında bonservisini isteyeceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu bonservisini aldıktan sonra Fenerbahçe ile masaya oturacak.
GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK
Takvim'in haberine göre, Fenberbahçe'nin bir başka yıldız golcü Nikola Kalinic ile de bugün görüşeceği bildirildi. Hırvat golcünün menajeri ile son detayları görüşecek F.Bahçe Yönetimi kararını verecek.
ANLAŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR
Bankalar Birliği Anlaşması için gün sayan Fenerbahçe, taraftarına yeni bir transfer bayramı daha yaşatmak istiyor. Yönetim bunun için gecesini gündüzüne katıyor.