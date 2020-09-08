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'de hareketli saatler! 2 açıklanacak

Son dakika haberleri: 'de oynanacak karşılaşmasına odaklanan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışı artık kesin gibiyken sarı-lacivertliler bu bölgeye 2 süper yıldız birden alacak. İşte kısa süre içerisinde açıklanması beklenen o transferler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 07:53 Son Güncelleme: 8.9.2020 07:56 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 transfer açıklanacak

'de bugün hareketli saatler yaşanacak. Sarı-lacivertliler, golcü transferi için ilk olarak Eran Zahavi ile önemli görüşmeler yapacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 transfer açıklanacak

İsraillli yıldız Zahavi'nin bugün kulübü Guangzhou ile ipleri koparması bekleniyor. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 transfer açıklanacak

FENERBAHÇE İLE MASAYA OTURACAK

Zahavi'nin bugün kulübüyle görüşeceği ve sonrasında bonservisini isteyeceği öğrenildi. 33 yaşındaki futbolcu bonservisini aldıktan sonra ile masaya oturacak.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 transfer açıklanacak

GÖRÜŞÜP KARARINI VERECEK

Takvim'in haberine göre, Fenberbahçe'nin bir başka yıldız golcü Nikola Kalinic ile de bugün görüşeceği bildirildi. Hırvat golcünün menajeri ile son detayları görüşecek F.Bahçe Yönetimi kararını verecek.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 transfer açıklanacak

ANLAŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR

Bankalar Birliği Anlaşması için gün sayan , taraftarına yeni bir bayramı daha yaşatmak istiyor. Yönetim bunun için gecesini gündüzüne katıyor.

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Fenerbahçe'de hareketli saatler! 2 transfer açıklanacak
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